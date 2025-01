En las últimas horas se conoció una sorpresiva decisión en el equipo argentino de Copa Davis. Facundo Díaz Acosta reemplazará a Francisco Cerúndolo porque tuvo que cancelar su participación en el torneo grupal por una leisón en el tendón de aquiles.

A su regreso del Australian Open, donde alcanzó la tercera ronda, y pese a los esfuerzos por recuperarse físicamente, Cerúndolo le comunicó la baja al capitán Javier Frana, quien se movió con rapidez para viajar a Noruega con equipo completo. De esta manera, el elenco argentino quedó conformado por Tomás Etcheverry (38°), Mariano Navone (47), Díaz Acosta (73), Horacio Zeballos (4° en dobles) y Andrés Molteni (19 en dobles).

Oriundo de La Lucila, partido de Vicente López, Díaz Acosta es el campeón defensor del Argentina Open, certamen que le abrió paso en la elite del tenis mundial y lo catapultó al top 50 de la clasificación mundial. Sin embargo, su nombre ya sonaba fuerte desde 2018, cuando logró una destacada actuación en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputaron en Buenos Aires: allí se colgó una medalla de plata en singles y la de oro en dobles junto a Sebastián Báez.

Díaz Acosta tuvo otras grandes actuaciones en competencias de representación nacional, como los Juegos Suramericanos Asunción 2022 y los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde obtuvo las medallas de oro. En sus seis años como profesional ganó, además, 9 títulos del ITF World Tennis Tour y 5 del ATP Challenger Tour. “Es un sueño para todos los que juegan al tenis. En Argentina la Copa Davis siempre fue algo histórico. Por lo menos para mí es una de las cosas más lindas que me pudieron pasar. De chico iba a Parque Roca, Tecnópolis, Parque Sarmiento… a ver todas las series de Copa Davis posibles. Me escapaba del colegio. Voy a hacer lo mejor que pueda desde el lugar que me toque y tratar de disfrutarlo al máximo”, comentó Díaz Acosta al enterarse de la convocatoria.

Después de tanta espera, el llamado llegó y así lo analizó el protagonista: “El año pasado tuve un buen año, pero a la vez había un montón de chicos que estaban delante mío y que lo merecían más que yo. Sentía que tenía que seguir haciendo mis cosas, tratando de mejorar yo y que en algún momento iba a llegar”.

Frana, en tanto, le dio la bienvenida al nuevo integrante del equipo: “Ante todo quiero agradecerles a Fran y a su equipo por haber hecho todo el esfuerzo para poder estar. Lamentablemente no fue posible pero valoro mucho el intento. Más allá de esto, Argentina tiene una cantidad de jugadores para estar siempre ilusionados y sé que Facu está preparado para brindarle al equipo toda su capacidad y talento. Estamos felices de tenerlo con nosotros”. Díaz Acosta podría convertirse en el jugador N°90 o 91 del equipo nacional de Copa Davis en más de un siglo de competencia. Para ello, deberá disputar al menos un punto de la serie; en tanto que el orden de jugador lo determinará quién debuta primero entre él y Mariano Navone, el otro integrante del equipo en recibir su primera convocatoria.