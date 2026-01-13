El original torneo de tenis que habrá en Australia: profesionales, amateurs y un millón en juego

Antes del Australian Open, el tenis sorprende con el One Point Slam: profesionales y amateurs compiten por un millón en partidos definidos a un punto.

En la antesala del Australian Open, el mundo del tenis se prepara para un evento tan innovador como disruptivo. Se trata del One Point Slam, un torneo que mezcla profesionales y jugadores amateurs en un formato extremo y novedoso, ya que cada partido se define en un único punto y reparte un premio total de un millón de dólares australianos.

El tenis está acostumbrado a los partidos largos, a las batallas de cinco sets y a los duelos que se definen por detalles mínimos tras horas de juego. El One Point Slam propone exactamente lo contrario: todo se decidirá en una sola pelota, y con mucho en juego.

La competencia, organizada por Tennis Australia y a días del comienzo oficial del priemr Grand Slam del año, presenta un sistema tan simple como radical. Cada enfrentamiento consta de un único punto, sin margen de error. El ganador avanza, el perdedor queda eliminado. No hay parciales, no hay segundas oportunidades.

Incluso el inicio del punto rompe con la lógica tradicional. El saque no se sortea con moneda, sino con un piedra, papel o tijera, y quien gana ese duelo tiene dos oportunidades para servir, replicando el sistema de primer y segundo saque del tenis convencional.

Cinco puntos para la gloria y un millón en juego

Para consagrarse campeón, el jugador deberá ganar cinco partidos consecutivos, es decir, cinco puntos seguidos. Una racha mínima en tiempo, pero máxima en tensión y precisión. El incentivo económico no es menor: el torneo reparte un millón de dólares australianos, equivalentes a unos 700 mil dólares estadounidenses, una cifra que supera el premio de muchos torneos del circuito profesional.

La propuesta apunta a generar espectáculo, viralización y atracción de nuevos públicos en la previa del Australian Open, combinando adrenalina, azar y grandes nombres del circuito.

Estrellas del circuito y una apertura a los amateurs

Uno de los grandes atractivos del One Point Slam es su mezcla de protagonistas. El cuadro estará integrado por 48 jugadores, divididos en partes iguales entre profesionales y amateurs.

Entre los 24 tenistas profesionales se destacan figuras de primer nivel tanto del circuito masculino como femenino. Nombres como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Naomi Osaka y Coco Gauff ya confirmaron su presencia, aportando jerarquía y visibilidad global al evento.

La otra mitad del cuadro estará compuesta por jugadores amateurs, una inclusión poco habitual en torneos de esta magnitud y que refuerza el espíritu innovador de la propuesta.

Cómo se conforma el cuadro amateur

Los 24 amateurs se distribuirán de la siguiente manera:

Ocho ganadores de torneos estatales disputados en Australia.

Ocho jugadores surgidos de las qualys de Melbourne.

Ocho invitados especiales mediante wildcards, que estarán reservadas para celebridades y figuras externas al circuito profesional.

Esta combinación garantiza diversidad, sorpresa y la posibilidad de cruces inesperados entre estrellas del tenis mundial y jugadores sin recorrido profesional.

Fecha, horario y dónde verlo en vivo

El One Point Slam se disputará durante la madrugada del 14 de enero, a partir de las 5:30 (hora de Argentina). El evento podrá seguirse en vivo y de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube del Australian Open, lo que refuerza su perfil digital y su búsqueda de impacto global.

El horario y el formato apuntan a generar un contenido atractivo para redes sociales y plataformas de streaming, en línea con la estrategia de Tennis Australia de modernizar la experiencia del tenis.