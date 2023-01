El doloroso adiós de Rafa Nadal en el tenis: "Estoy destrozado"

Rafael Nadal confirmó la noticia más triste para el mundo del tenis. El fuerte anuncio que hizo el crack español tras el Abierto de Australia 2023, el primer Grand Slam del año.

Acostumbado a las hazañas y a las ovaciones dentro de la cancha, Rafael Nadal atraviesa el peor momento de su impresionante carrera en el tenis a los 36 años. El crack español fue eliminado en la segunda ronda del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, cuando cayó frente al estadounidense Mackenzie McDonald por 6-4, 6-4 y 7-5.

Lo ocurrido con "Rafa" dentro de la cancha fue consecuencia de las molestias físicas que viene arrastrando hace más de seis meses, ya que llegó con lo justo a disputar el torneo y quedó disminuido luego de la victoria en el debut. Harto de no poder estar al ciento por ciento y con bronca por la tempranera derrota en el certamen en el que fue campeón en 2009 y 2022, uno de los mejores deportistas de todos los tiempos estalló en la rueda de prensa y posteriormente publicó un comunicado en las cuentas oficiales de sus redes sociales.

El fuerte anuncio de Rafa Nadal en el tenis tras la eliminación en el Abierto de Australia: "No podía correr"

En la rueda de prensa posterior al partido contra McDonald por la segunda ronda, el número 2 del ranking mundial de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) explicó lo que le ocurrió en la cancha con su condición física: ''No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado porque estaría mintiendo... Puedo venir aquí y decir que la vida es fantástica y que hay que mantenerse positivo, pero no lo voy a hacer ahora". "Es un momento y un día duro, y lo acepto porque hay que seguir", se descargó el astro.

Además, el mallorquín aseveró que "a nivel deportivo, el vaso se va llenando y puede haber un momento en el que el agua salga por fuera". Acerca de la lesión en sí, el zurdo manifestó: "Es difícil decir lo que tengo exactamente hasta que no me haya hecho la resonancia. No sé si el problema es en el músculo, si es en el cartílago... Espero que no sea nada excesivamente malo que me mantenga mucho tiempo fuera". En este sentido, destacó que la peor parte "no es sólo regresar, sino el tiempo que pasa hasta que coges un nivel decente".

Qué dijo Rafa Nadal sobre la posibilidad de retirarse del tenis

Consultado acerca de su continuidad en el cotejo más allá de los problemas en su cuerpo, el tenista fue contundente: "No le pregunté al fisioterapeuta si me tenía que retirar porque conozco mi cuerpo. Soy lo suficientemente mayor para tomar mis propias decisiones... No quería retirarme y abandonar la pista porque era el defensor de la corona aquí". "Lo que he hecho es intentar seguir sin hacerme más daño. No podía correr y tampoco pegar el revés", concluyó.

El doloroso comunicado de Nadal tras bajarse de Australia por una lesión.

El mensaje de Nadal tras la derrota en el Abierto de Australia: "Triste"

Ya más tranquilo en su perfil de Instagram (@rafaelnadal), el ídolo español se dirigió a sus 17,5 millones de seguidores en dicha red social: "No es el resultado que quería, me hubiera encantado continuar mi carrera aquí, pero hoy no ha sido posible. Mackenzie jugó a un gran nivel y le deseo lo mejor para el resto del torneo. Siempre es un placer jugar en Australia". Para cerrar, prefirió rescatar lo positivo: "Muchas gracias a todos por el apoyo y los grandes momentos que me hacéis vivir aquí. Triste por dejar pronto este gran torneo y muy agradecido una vez más con todos: fanáticos, organizadores, multitudes increíbles... Gracias Melbourne, Australia".