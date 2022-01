Djokovic jugará en Australia sin vacunarse y sembró la polémica con otros tenistas

Estalló la polémica en el tenis luego de que se confirmara la presencia de Novak Djokovic en el Abierto de Australia sin vacunarse contra el Covid-19 y no de otros jugadores que recibieron la Sputnik V.

El próximo 17 de enero comenzará el primer Grand Slam del año. El Abierto de Australia contará con la presencia de su último campeón, Novak Djokovic, quien no está vacunado contra el Covid-19 y recibió una exención médica por parte del Gobierno del país para estar en el certamen. Esto generó que el mundo del tenis, entre usuarios de las redes y jugadores, explote contra él, ya que varios deportistas no estarán en la competencia pese a tener la Sputnik V.

Uno de los puntos más graves de esta situación, es que las autoridades de la mencionada nación anticiparon que nadie entraría sin estar inoculado y tampoco lo harían los que recibieron la vacuna rusa. Por estas razones, y ante la presencia del actual número uno del mundo, estalló la polémica ante la injusticia con sus colegas. La controversial decisión perjudica a muchos del circuito que, a pesar de cumplir con los requisitos, no estarán en Melbourne Park.

"Pasé un tiempo fantástico con mis seres queridos durante el descanso y hoy me dirijo a Australia con un permiso de exención. Estoy listo para vivir y respirar tenis durante las próximas dos semanas de competencia. Gracias a todos por su apoyo", publicó el jugador junto a una foto suya con un bolso, confirmando su presencia en el Grand Slam en el que defenderá su título conseguido en 2021. Esto provocó un tremendo revuelo en el mundo del tenis.

Cabe destacar, que Djokovic nunca confirmó si se vacunó o no. Incluso, en octubre del 2021 aseguró que no estaba seguro si participaría del Abierto de Australia: "No sé si voy a ir. No sé que pasa. La situación actualmente no es buena", afirmó en su momento. Además, se refirió a su vacunación como un "tema privado", desde el principio de la pandemia mostró siempre una actitud antivacunas y hasta organizó un torneo en junio del 2020 sin tener en cuenta las medidas sanitarias.

Las críticas que recibió

Su historial en torneos Grand Slam

A lo largo de su carrera, la cuál comenzó en 2003, Novak Djokovic cosechó infinidad de torneos. De los cuatro que más valen dentro del circuito ganó un total de 20, récord que comparte con Rafael Nadal y Roger Federer. Tiene 9 Australian Open, 2 Roland Garros, 6 Wimbledon y 3 US Open. Tuvo un muy buen 2021, a pesar de que no lo coronó por perder las finales de los Juegos Olímpicos de Tokio y el Abierto de Estados Unidos.