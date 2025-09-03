Djokovic alcanza las semifinales del Abierto de EEUU tras ganar a Fritz

Tenis - Abierto de Estados Unidos - Flushing Meadows, Nueva York, Estados Unidos - 2 de septiembre de 2025. El serbio Novak Djokovic en acción durante su partido de cuartos de final contra el estadounidense Taylor Fritz

Novak Djokovic reafirmó su dominio sobre el estadounidense Taylor Fritz con una victoria por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 el martes, lo que le valió el pase a las semifinales del Abierto de Estados Unidos contra Carlos Alcaraz, celebrando la victoria con un baile dedicado a su hija en el día de su cumpleaños.

El tenista de 38 años llegó al estadio Arthur Ashe tras haber derrotado a Fritz en sus 10 enfrentamientos previos, pero tuvo que luchar duro para superar al subcampeón del año pasado y seguir en el camino hacia su 25º título de Grand Slam, lo que supondría un récord.

"Fue un partido increíblemente igualado. Cualquiera podía ganar. Creo que tuve suerte de salvar puntos de ruptura cruciales en el segundo set", dijo Djokovic.

"Durante la mayor parte del segundo y tercer set, él fue el mejor jugador. En este tipo de partidos, pocos puntos deciden el ganador. Afortunadamente se puso de mi lado, sobre todo al final del cuarto set".

Tras un fuerte comienzo, Djokovic se vio sometido a una intensa presión en el noveno juego del partido y salvó cinco puntos de ruptura para cerrar el primer set al saque, antes de que un sensacional golpe ganador cruzado desde el fondo de la pista sellara otra apretada victoria en el siguiente set.

Fritz, cuarto cabeza de serie y último estadounidense en el cuadro, rompió por fin en su undécimo intento, pero no supo aprovecharlo y pronto se vio dos sets abajo.

El estadounidense mostró una gran determinación para ganar el tercer set con un mejor servicio, pero eso fue todo para la remontada.

Djokovic mantuvo su servicio en blanco para hacerse con una ventaja de 5-4 en el cuarto set y desaprovechó dos puntos de partido en el siguiente juego antes de cerrarlo gracias a una doble falta de Fritz, lo que supuso un 16-0 contra los estadounidenses en el Abierto de Estados Unidos.

"Ese último juego fue angustioso, sinceramente, muy duro para Taylor terminar con una doble falta. No se lo merecía, pero fue una gran lucha y gran torneo para él", dijo el serbio.

"No sentí que estuviera dominando desde el fondo de la pista. En muchos de mis juegos de servicio, sólo intentaba mantenerme vivo y luchar por cada bola. (...) Estoy orgulloso de mi lucha. Muestro abiertamente mis emociones por este deporte, sigo disfrutándolo"

Djokovic, que busca su quinto título en Flushing Meadows, celebró la victoria con un baile para su hija Tara.

"El baile al final... ella me va a calificar mañana sobre lo calidad del baile", dijo Djokovic.

"Ella me dijo cómo bailar. Como en 'Las guerreras k-pop', (...) El nombre de la canción es 'Soda Pop'. Obviamente, es muy conocido en todo el mundo para adolescentes y niños, pero yo no lo sabía antes".

"Mi hija me lo contó hace unos meses. Así que estamos en casa haciendo coreografías y esta es una de ellas. Espero hacerla sonreír cuando se despierte mañana por la mañana".

Con información de Reuters