Dabrowski y Routliffe vencen a Siniakova y Townsend en la final de dobles del Abierto de EEUU

La canadiense Gabriela Dabrowski y la neozelandesa Erin Routliffe celebran tras ganar la final del dobles femenino del Abierto de EEUU

La dupla canadiense-neozelandesa formada por Gabriela Dabrowski y Erin Routliffe se impuso a la de la checa Katerina Siniakova y la estadounidense Taylor Townsend en la final de dobles femenino del Abierto de Estados Unidos el viernes por 6-4 y 6-4, alzando el trofeo en Nueva York por segunda vez.

Dabrowski y Routliffe entraron a la pista vestidas de púrpura y se mostraron totalmente sincronizadas para vengar su derrota ante las mismas competidoras en la final de Wimbledon 2024, salvando cinco de los siete puntos de quiebre a los que se enfrentaron con un gran esfuerzo defensivo.

Siniakova y Townsend estaban en un gran momento tras ganar el Abierto de Australia a principios de año, pero tuvieron problemas para romper la defensa de sus competidoras y perdieron el impulso en un segundo set muy disputado.

"Qué locura", le dijo Dabrowski a su compañera. "Hemos pasado por tantas cosas juntas, que me siento muy agradecida de estar hoy a tu lado como campeona", agregó.

En el primer set, Routliffe adelantó a su equipo con una volea de revés en la red en el sexto juego, pero Townsend convirtió una cuarta oportunidad de break con un golpe ganador de derecha en el noveno.

La pareja canadiense-neozelandesa contraatacó inmediatamente, convirtiendo otro punto de quiebre para cerrar el set, y su entrenador les instó a "mantenerse implacables" tras mantener su servicio de forma rutinaria al comienzo del segundo parcial.

Siguieron ese consejo y ganaron los dos juegos siguientes, pero el impulso se les escapó de las manos a las terceras cabezas de serie cuando Dabrowski perdió su servicio con una doble falta en el quinto.

Siniakova y Townsend lograron una remontada monumental en un maratoniano octavo juego de seis "deuce", que puso al público de pie con una serie de emocionantes peloteos en la red.

Pero las máximas cabezas de serie se quedaron sin fuerzas en el último juego, cuando Routliffe envió un magnífico golpe de revés ganador en el penúltimo punto y Townsend lanzó un tiro muy lejos de la línea de fondo en el punto de partido.

Las ganadoras se repartirán un cheque de un millón de dólares, después de que los organizadores aumentaran el premio desde los 750.000 dólares de hace un año.

Con información de Reuters