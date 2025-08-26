Alcaraz se divierte con las reacciones a su accidental corte de pelo

El español Carlos Alcaraz en acción durante su partido de primera ronda contra el estadounidense Reilly Opelka

Carlos Alcaraz ha revelado que el nuevo corte de pelo que luce en el Abierto de Estados Unidos fue el resultado de un mal uso de la maquinilla por parte de su hermano cuando quiso hacerse un corte rápido antes del torneo.

El corte de pelo fue la comidilla de Flushing Meadows en la segunda jornada del torneo, el lunes, cuando el español, segundo cabeza de serie, se deshizo de Reilly Opelka por 6-4, 7-5 y 6-4 para acceder a la segunda ronda.

"Sentía que ya tenía el pelo muy largo y antes del torneo quería cortármelo", dijo el jugador de 22 años a la prensa.

"De repente, mi hermano se equivocó con la máquina. Me lo cortó. Entonces, la única forma de arreglarlo era afeitármelo. Para ser sincero, no está tan mal, supongo".

Alcaraz hizo volar a su peluquero Víctor Martínez desde España a París a principios de año para hacerle un corte con degradado más a la moda a mitad del Abierto de Francia, pero dijo que Nueva York estaba demasiado lejos para una intervención similar.

El nuevo estilo ha dividido a la opinión pública, añadió el campeón del Abierto de Francia.

"A algunos les gusta, a otros no", dijo.

"Para ser sincero, me río de la reacción de la gente. Es lo que hay. Ahora mismo no puedo hacer otra cosa, así que solo me río de todo lo que dicen sobre mi corte de pelo."

Alcaraz dijo que no estaba seguro de si su nuevo estilo aerodinámico le hacía más rápido en la pista, pero afirmó que todo sería irrelevante en unos días, dado lo rápido que le crecía el pelo.

"Cada vez que me corto el pelo, en dos o tres días ya ha crecido", dijo.

"En tres días verás otro peinado".

Entre los críticos con el nuevo corte se encontraba el número 17 del mundo, el estadounidense Frances Tiafoe, quien, a pesar de lucir él mismo un estilo muy recortado, describió el nuevo corte de pelo de Alcaraz como "horrendo".

"Frances miente. Frances miente", se rió Alcaraz. "No, vamos, ¿apareció aquí diciendo que es horrible?"

"Sé que miente. Sé que le gusta el corte de pelo. Le gusta. Me lo dijo".

Con información de Reuters