Alcaraz se clasifica para la segunda ronda del Abierto de EEUU con un nuevo corte de pelo

Reilly Opelka, de Estados Unidos, en acción durante su partido de primera ronda contra el español Carlos Alcaraz en el US Open, Flushing Meadows, Nueva York, Estados Unidos

Carlos Alcaraz lució un nuevo corte de pelo en el Abierto de Estados Unidos el lunes y, aunque provocó una reacción dispar en internet, el espectacular tenis del español no dejó lugar a discusiones cuando venció a Reilly Opelka 6-4, 7-5 y 6-4 para alcanzar la segunda ronda.

El segundo cabeza de serie, que cambió de corte de pelo antes del partido, tuvo un comienzo impresionante en su búsqueda de su segundo título de grand slam del año.

"Tengo que preguntar a la gente si les gusta o no el nuevo corte de pelo. ¿Les ha gustado, chicos? Creo que les gusta", dijo Alcaraz en la pista en respuesta a una pregunta sobre si se movía más rápido en la pista con su nuevo look.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Hoy ha sido un día muy difícil", añadió.

"Es un gran jugador y muy duro con ese saque. No pude conseguir el ritmo que quería en el partido, pero estoy muy contento con todo".

"La devolución fue una de las mejores cosas hoy. Intenté jugar mi mejor tenis, intenté centrarme en el saque. En general, hoy he tenido una gran actuación".

El jugador de 22 años, que ganó el primero de sus cinco grandes trofeos en Nueva York hace tres años, parecía tener todas las papeletas para ser campeón contra el estadounidense Opelka, que no era cabeza de serie, cuando rompió para ponerse 3-2 por delante y se adjudicó el primer set con facilidad.

Alcaraz se tambaleó con su saque por primera vez en el segundo set, cuando cometió dobles faltas consecutivas, pero Opelka falló en sus dos oportunidades de rotura.

Después de romper el servicio de Opelka en el undécimo juego, Alcaraz mantuvo su ventaja de 2-0 y subió la intensidad en el noveno juego del tercer set, rompiendo de nuevo gracias a una falta en el pie y a un saque desviado de su rival.

"Nada depende de ti. Siempre depende de él", dijo Alcaraz sobre la dificultad de jugar contra el imponente Opelka.

"La forma en que saca, la forma en que juega desde la línea de fondo, solo hay que concentrarse, meter todas las devoluciones que puedas e intentar estar en el peloteo y ganar los puntos que te deje."

"Es difícil jugar contra alguien que no te deja hacer tu juego. Ha sido una primera ronda muy difícil".

Alcaraz se hizo con la victoria y se enfrentará en la segunda ronda al italiano Mattia Bellucci, que se clasificó tras la retirada de su rival chino Shang Juncheng.

Con información de Reuters