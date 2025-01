Alcaraz aplasta a Shevchenko en Abierto de Australia y Djokovic remonta ante inspirado Basavareddy

El tenista español Carlos Alcaraz disputa una pelota durante su partido de primera ronda del Abierto de Australia ante el kazajo Alexander Shevchenko, en Melbourne Park, Melbourne, Australia.

Carlos Alcaraz pasó el lunes a la segunda ronda del Abierto de Australia con una imperfecta pero entretenida victoria por 6-1, 7-5 y 6-1 sobre el kazajo Alexander Shevchenko.

Alcaraz, de 21 años y cuatro veces campeón de torneos del Grand Slam, aspira a levantar su primer trofeo en Melbourne Park para convertirse en el hombre más joven en conquistar los cuatro grandes.

Pese a sufrir un bajón a mitad de partido, el español realizó golpes extraordinarios que llevaron al retirado jugador australiano John Millman a preguntarle tras la contienda cuál era el secreto para ser un "fenómeno" como él.

"Siempre digo que es un trabajo duro", dijo un radiante Alcaraz. "Intento sacar lo mejor de mí cada día. Ese es el secreto. Cada día intento ser mejor persona y jugador".

El tercer cabeza de serie del torneo, que sigue afinando un nuevo movimiento de servicio que adoptó en la pretemporada, rechazó un punto de break y luego rompió en el tercer juego para hacerse rápidamente con el control total del set inicial.

"Creo que he jugado a un gran nivel", declaró más tarde a la prensa Alcaraz, que no disputó ningún torneo de preparación. "Sinceramente, nunca sabes cómo va a ser el primer partido de la temporada. Confiaba que fuera bueno, pero nunca se sabe. Estoy muy contento con el nivel en el que he jugado, con todo lo que he hecho hoy, pero espero mejorar en la próxima ronda".

Alcaraz, defensor del título en el Abierto de Francia y en Wimbledon, encontró su juego con algunos golpes ganadores devastadores y se puso 3-1 arriba en el segundo set, pero Shevchenko, número 77 del mundo, ganó los cuatro juegos siguientes, logrando el apoyo de los aficionados congregados en el Margaret Court Arena.

Alcaraz volvió a la carga con una derecha ganadora que le dio otro punto de break y empató en el décimo juego, cuando su rival empezó a sentir de nuevo la intensa presión y cedió el set.

Con el impulso definitivamente cambiado, el campeón del Abierto de Estados Unidos 2022 encadenó juegos en el tercer set y remató el partido con un gran saque directo en su quinto punto de partido para reservar un encuentro de segunda ronda con el japonés Yoshihito Nishioka.

Otro de los favoritos, Novak Djokovic, sufrió al inicio del partido contra el joven estadounidense Nishesh Basavareddy, pero se recuperó y se impuso por 4-6, 6-3, 6-4 y 6-2 para mantener viva su candidatura a su undécima corona en Australia.

La última derrota del serbio en la primera ronda de un Grand Slam se produjo a manos de Paul Goldstein en Australia en 2006, apenas meses después de que Basavareddy naciera de padres indios en el sur de California. Goldstein se convirtió en entrenador jefe de Basavareddy en la Universidad de Stanford y, durante una hora, pareció que los dos estadounidenses podrían poner fin a la extraordinaria carrera de Djokovic en Melbourne Park.

En su debut en un Grand Slam, Basavareddy, de 19 años, se paseó por el Rod Laver Arena en la primera manga combinando golpes ganadores limpios con dejadas de gran habilidad.

Puso al público en pie cuando rompió el saque de su rival y se puso 4-3 en el primer set con una fulgurante devolución de revés, de nuevo cuando luchó contra dos puntos de quiebre para mantener el 5-3, y una tercera vez cuando Djokovic tiró un revés a la red para ceder el set.

Las embestidas siguieron en el segundo set, mientras Djokovic intentaba reafirmarse, y no fue hasta el octavo juego cuando el ex número uno del mundo logró apuntarse su primer quiebre en la contienda. El serbio soltó un gran rugido cuando Basavareddy falló una derecha y sacó para igualar el cotejo, mientras el estadounidense empezaba a sufrir calambres.

El séptimo cabeza de serie del torno rompió de nuevo para abrir el tercer set y, aunque Basavareddy mostró destellos del golpeo que le hizo ganar el primer set, Djokovic estaba de nuevo al mando en la pista azul, donde ha ganado 10 de sus 24 títulos de Grand Slam.

Djokovic se llevó el tercer set con otro gran rugido y se detuvo a charlar con su entrenador, su antiguo adversario Andy Murray, antes de quebrar de nuevo a Basavareddy al comienzo del cuarto set, cerrando su victoria número 378 en un Grand Slam con su vigesimotercero saque directo en su cuarto punto de partido.

"Al final ha sido genial, pero él ha sido el mejor jugador durante el primer set y medio, y se merecía todos los aplausos que ha recibido al abandonar la pista", declaró Djokovic. "Este tipo de partido siempre es complicado, jugar contra alguien que no tiene nada que perder. Se manejó muy bien y estoy seguro de que le veremos mucho en el futuro".

Djokovic se enfrentará a otro joven de 21 años, el portugués Jaime Faria, en la segunda ronda, con la intención de dar un paso más hacia su 25 "major".

(Editado en español por Carlos Serrano)