Vignolo acabó con los rumores y confesó lo que nadie imaginaba: "De Lanús"

El Pollo Vignolo develó el misterio y contó de qué cuadro es la ropa que usa en su casa. La revelación del conductor de televisión en Pasión por el Fútbol, por El Trece.

Sebastián "Pollo" Vignolo sorprendió a Horacio Pagani en Pasión por el Fútbol (El Trece) y reveló en la televisión de qué equipo argentino es la ropa que usa cuando está de entrecasa. El conductor del programa nocturno chicaneó al panelista, como suele ocurrir, y comenzaron con un divertido debate acerca de las actitudes de cada uno en la vida cotidiana.

En la edición del domingo 4 de junio de 2023, el relator llamó la atención del resto en el estudio del canal cuando detalló que utiliza la indumentaria de un determinado equipo del fútbol argentino. Previamente, Pagani le contó una anécdota de las veces que vio a Mirtha Legrand y reconoció que no le pidió autógrafos, por lo que su compañero se lanzó con una anécdota personal inesperada.

El presentador de Pasión por el Fútbol entró en un debate divertido con Horacio cuando el periodista deportivo de TyC Sports le recordó que fue "diez veces" al programa de Mirtha. Al instante, el panelista repasó en El Trece algo que le sucedió recientemente: "El otro día casi nos cruzamos porque ella fue a comer al restaurante de enfrente al que estaba yo".

"Qué genia, eh", elogió El Pollo a la diva de 96 años. "Un fenómeno", coincidió su colega. "¿Y no le fue a pedir una selfie?", quiso saber Vignolo. Sorprendido, Pagani reaccionó: "¿Selfie? No... Yo no le pido una selfie a nadie". "¡Ah, no se haga el superado! ¿Cómo que no? ¡Pídale una selfie! Usted, por más que sea una estrella...", respondió Vignolo. Sin embargo, Horacio no estuvo de acuerdo y lo interrumpió: "Usted es igual que los periodistas que les piden una camiseta a los jugadores, esa es una gilada...".

"¡No, yo una camiseta jamás! ¡Jamás pediría una camiseta! Sí un short", dijo el conductor entre risas. "Short sí... ¡Para ir a buscar las empanadas!", reconoció el de ESPN. "El otro día fui con el de Lanús", lanzó sin problemas con relación a los momentos en los que pide comida por delivery en su casa. "Estaba el flaco y le dije ´cuánto es´", profundizó. "¿Vos salís en pantaloncito a la calle?", se indignó Pagani. "Sí... Y cuando viene el de la moto, ¿qué voy a salir, con traje?", remató El Pollo. No obstante, hace algunos meses había revelado en la señal de cable que suele pasear por los parques y las plazas de Villa Devoto (Ciudad de Buenos Aires) con la ropa de Vélez y de All Boys.