Un ex ESPN dijo lo que todos piensan del Chavo Fucks y arde la interna: "Ridículo"

La interna de ESPN sigue a pleno y ahora un experiodista del canal de televisión dijo lo que todos piensan del Chavo Fucks. El video que encendió la polémica.

Uno de los tantos periodistas que fue echado por ESPN en los últimos tiempos arremetió contra Diego "Chavo" Fucks y sigue la interna caliente en el canal de televisión. El protagonista en este caso es Gonzalo Cardozo, quien actualmente cubre la actualidad del fútbol argentino a través de los videos en su canal de YouTube. Allí suele participar con un móvil, desde los estadios, para conocer las reacciones de los hinchas en los partidos más importantes.

Justamente, la polémica se desató por ese motivo, ya que el panelista de F90 y Equipo F opinó al aire que "un pibe con un teléfono, con un canal de YouTube, no es un periodista profesional. No es lo mismo, porque no cobra por su trabajo...". El excronista de Racing en dicha señal fue uno de los primeros en recoger el guante y contestarle duramente, aunque no fue el único: también lo hizo Agustín Muzzu, entre otros.

Cardozo, ex ESPN, cruzó al Chavo Fucks y lo destrozó: "No tenés huevos"

Con un video que dura más de diez minutos, el joven le respondió directamente a su colega y remarcó: "Lo que más me molestó fue cuando dijo que si no cobrás por tu trabajo no sos un periodista profesional...". "Me tomé el tiempo para contestarle a este personaje, porque se ha convertido en un personaje de casi nula credibilidad después de su historia con Julián Álvarez, el City, y toda esa sarta de boludeces que dijo", añadió.

Además, "Gonza" sostuvo sobre Fucks que "pierde su credibilidad cuando se nota claramente que no se anima a decir de quién es hincha y opina al aire como hincha de Independiente que es". "¿Vos sabés, Chavo, la cantidad de pibes que la reman desde abajo y se rompen el orto como seguramente te tocó a vos en su momento? ¿Que van a los entrenamientos con una radio y se cagan de frío mientras están estudiando para que les paguen dos mangos, si es que les pagan dos mangos?", insistió.

"A mí me costó entre seis y siete años poder vivir de esto, hasta que después me echaron", recordó Cardozo. "Y él sentado desde su sillón, desde su pedestal, donde dice todo lo que le dicen... Donde un día, porque me tocó vivirlo, se para el jefe detrás de cámaras y dice ´hay que pegarle a tal´ y van todos y le pegan a tal sin ningún tipo de honestidad intelectual. No dicen ´che, pará, le estamos pegando, ¿es justo pegarle, es justo criticar?´".

El Chavo Fucks, una de las figuras de ESPN.

"¡Atacá a quien tenés que atacar! Porque si no tenés huevos para atacar a un compañero tuyo que te forrea constantemente al aire, como Mariano Closs, ¿querés atacarnos a nosotros?", se descargó Cardozo. Al mismo tiempo, le dijo "metete con el que te tenés que meter, porque se cansó de forrearte Closs, que es de lo poco rescatable que hoy queda". Además, sostuvo que ESPN "no es Disney, como quieren vender a veces... Tiene sus pro pero también tiene sus contras estar en ese canal. Está bastante turbio". Incluso, furioso, destacó que "si para vos es tan importante la guita, fijate que los youtubers, hablando de lo que quieren y creando su propio contenido, pueden ganar mucho más que vos".

Para cerrar el video, Gonzalo señaló: "Por último, antes de meterte con nosotros ahí desde tu sillón diciendo todos los días lo mismo, primero metete con los que te pegan desde adentro y te dejan en ridículo al aire". También expresó que "tener huevos para afuera es fácil, ahora para adentro no...". "¿Por qué nadie dice nada al aire de Pablo Ladaga, cuando todos sabemos lo que pasó?", se preguntó con relación a otro colega cesado en la señal. "¿Ahí no sos un periodista profesional? Te mando un abrazo grande desde acá, totalmente amateur", sentenció con ironía.