Sorín opinó sobre la homosexualidad en el fútbol

Juan Pablo Sorín estuvo presente en Los Mammones, ciclo conducido por Jey Mammón, y opinó sobre la homosexualidad en el fútbol.

Josh Cavallo se convirtió en el primer jugador en actividad abiertamente gay y movilizó al mundo futbolero. El australiano habló sobre su homosexualidad y generó que esto se charle en distintos programas y uno de estos fue Los Mammones. El exdefensor de la Selección, Juan Pablo Sorín estuvo como invitado en el ciclo que conduce Jey Mammón horas antes de la marcha por el orgullo LGTBQ+ y opinó sobre este tema.

En su momento cuando el futbolista de 21 años que se desempeña en el Adelaide United de su país habló sobre su homosexualidad, el exjugador fue uno de los primeros en bancarlo a través de las redes. "Esto, en mi opinión, le hace bien al fútbol y a la sociedad. El amor es libre" publicó "Juampi" como apoyo acompañado de las palabras de su colega.

"Antes que él hubo otros jugadores que la pasaron mal por ser homosexuales. Justamente por esos casos es que se habla del tema tabú. Ellos lo dijeron como algo normal. Cada uno puede decir que orientación tiene, como si estuvieses diciendo que te gusta tomar", fueron las palabras que utilizó Sorín para dar su opinión al respecto.

Para cerrar el asunto el conductor del programa agregó su parecer y sostuvo: "Aclaro que el orgullo no tiene que ver con ser parte de la diversidad. Sino el orgullo de poder ser quien quieras sin que te importe lo que piensen los demás", concluyó y continuó con las demás preguntas pertenecientes al segmento "Las 21 a las 21".

La carta de Josh Cavallo en su Instagram

"Estoy listo para hablar sobre algunas cosas personales con las que finalmente me siento cómodo para hablar de mi vida. Estoy orgulloso de anunciar públicamente que soy gay. Ha sido un largo viaje para llegar a este punto de mi vida, pero no podría estar más feliz con mi decisión. Luché contra mi sexualidad durante más de 6 años y me alegro de poder dejar eso a un lado", comenzó.

"Siendo un futbolista gay encerrado, tuve que aprender a enmascarar mis sentimientos para encajar en el molde de un futbolista profesional. Crecer siendo gay y jugar al fútbol eran sólo dos mundos que no se habían cruzado antes. Me gustó mi vida asumiendo que este era un tema del que nunca se hablaría. Es asombroso saber que en la actualidad no hay jugadores profesionales homosexuales que estén jugando activamente".

Por último dejó unas palabras para sus cercanos y al club en el que se desempeña: "Aquellos que ya sabían esto sobre mí me han dado amor y apoyo en cada paso. Estoy muy agradecido a mi familia y amigos. A Adelaide United por saludarme con el mayor respeto y aceptación. Estoy increíblemente agradecido", concluyó el defensor.