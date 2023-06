Revelaron una feroz interna en ESPN que enmudeció al Pollo Vignolo: "Cierto temor"

Un reconocido periodista de ESPN reveló una feroz interna del canal y Sebastián "Pollo" Vignolo se quedó sin palabras en pleno pase de programa entre F12 y F90.

Un periodista de ESPN reveló una feroz interna dentro del mencionado canal entre varios integrantes de la señal que enmudeció a Sebastián Vignolo. En medio de un debate futbolero sobre el futuro de Lionel Messi lejos del Paris Saint Germain, Esteban Edul contó los motivos de una pelea con sus colegas de F12 mientras realizaban el pase con F90. A pesar de que el panelista le habló directamente al "Pollo", este último no contestó y sí lo hicieron sus compañeros.

El próximo club del astro de la Selección y campeón del mundo en Qatar 2022 es una verdadera incógnita y tanto el Barcelona como el Inter de Miami aparecen como los principales candidatos. Acerca de esto, Leo Paradizo aseguró que el ídolo no volverá a vestir la camiseta del "Blaugrana", con lo que algunos de sus compañeros están a favor y otros en contra. Esto derivó en un inesperado diálogo en el que la discusión quedó al descubierto.

"Te voy a contar una interna de acá, en F12 nos estamos debatiendo y dividiendo entre los que se suben al barco de Leo Paradizo, mi respaldo es total, y los que tienen cierto temor de subirse al barco", lanzó Edul en pleno pase de ciclo. Ante esta situación, el primero que lanzó un comentario al respecto fue Federico Bulos: "¿Por ejemplo quién tiene temor?". Acto seguido, el panelista contestó y dio detalles: "(Leo) Gabes por ejemplo hasta acá no se la jugó".

"No es temor por la información, es que uno no quiere aceptar que no va a volver al Barcelona", aprovechó para dar su punto de vista Lola del Carril, con lo que también apuntó contra uno de sus compañeros. Luego, Diego "Chavo" Fucks se unió al debate y fue directo contra Paradizo: "No quiero ser irrespetuoso con vos, Leo. Vos sos un tipo que tiene acceso e información. Yo tengo cero, creo que va a terminar jugando en Barcelona, van a hacer lo que tengan que hacer. Ayer habló el papá de Messi y van a hacer todo lo que puedan".

El inesperado portazo del Pollo Vignolo a ESPN

Sebastián Vignolo se despidió de ESPN con un inesperado comentario con el que sorprendió a todos sus colegas en el pase de F12 a F90. Luego de abrir su programa en la señal de Disney y en medio de un debate, el "Pollo" se refirió a un drama personal con la posibilidad de relatar un partido en las próximas semanas. Para colmo, cometió un error a la hora de contar lo que le impedirá estar en una fecha más que especial.

El próximo domingo 18 de junio será el Día del Padre en nuestro país y Vignolo realizó un anunció que dejó a todos sin palabras en el mencionado canal. Cabe destacar, que no le tocará trabajar ya que no habrá la Liga Profesional de Fútbol por la fecha FIFA en la que la Selección enfrentará a Australia (15/06) e Indonesia (19/06). Como no podía ser de otra manera, los dichos del reconocido periodista fueron por demás llamativos para todos sus compañeros.