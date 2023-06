El inesperado portazo del Pollo Vignolo a ESPN: "Mis tiempos"

Sebastián "Pollo" Vignolo se despidió de ESPN F90 con un inesperado comentario durante el pase de programa entre F12 y F90 que sorprendió a todos.

Sebastián Vignolo se despidió de ESPN con un inesperado comentario con el que sorprendió a todos sus colegas en el pase de F12 a F90. Luego de abrir su programa en la señal de Disney y en medio de un debate, el "Pollo" se refirió a un drama personal con la posibilidad de relatar un partido en las próximas semanas. Para colmo, cometió un error a la hora de contar lo que le impedirá estar en una fecha más que especial.

El próximo domingo 18 de junio será el Día del Padre en nuestro país y Vignolo realizó un anunció que dejó a todos sin palabras en el mencionado canal. Cabe destacar, que no le tocará trabajar ya que no habrá la Liga Profesional de Fútbol por la fecha FIFA en la que la Selección enfrentará a Australia (15/06) e Indonesia (19/06). Como no podía ser de otra manera, los dichos del reconocido periodista fueron por demás llamativos para todos sus compañeros.

"¿Cuándo es el día del padre, chicos? No relato. Domingo 21 no relato. A partir de ahora, yo ayer dije que me voy a tomar mis tiempos para todos", lanzó Sebastián Vignolo como consulta para sus compañeros y afirmó que no trabajará ese día. Sin embargo, el conductor se equivocó de día pero eso pasó desapercibido. Ante esto, su colega Esteban Edul le respondió: "Tengo una mala noticia para darte, Sebastián. Es fecha FIFA así que igual no relatabas".

Luego de escuchar al periodista de F12, el "Pollo" fue contundente con su futuro en la señal de Disney, su trabajo en las transmisiones y sorprendió a todos: "Pero por las dudas. De lunes a viernes hasta las 3 de la tarde, sábado, domingo y nada más. A reglamento". El único que reaccionó ante esto y después pasó a otro tema fue Oscar Ruggeri, quien agregó: "Y si no hay más días".

Ruggeri le dijo adiós a ESPN F90 y sorprendió al Pollo Vignolo

Oscar Ruggeri lanzó una inesperada noticia en pleno ESPN y sorprendió a todos sus compañeros en la señal de Disney. Luego de la presentación de Sebastián Vignolo, el campeón del mundo tomó la palabra y el propio "Pollo" quedó atónito. Claro que, los dichos del "Cabezón" no pasaron para nada desapercibidos y derivaron en que el resto de los presentes pregunten los motivos de la decisión que resonó en las paredes del canal.

Lejos de cualquier debate futbolero, como es común, el exjugador de River Plate sacó el celular de su bolsillo y dejó en claro que abandonaría el grupo de WhatsApp del programa que comparte con los demás periodistas. A pesar de que los mismos le consultaron las razones, el exfutbolista no las contó y continuó con su objetivo. Acto seguido se dio el pase entre F12 y F90 en el que continuaron con el tema en cuestión y lo cargaron en vivo.