Pollo Vignolo y ESPN F90, fulminados por un exárbitro del fútbol argentino: "Mercenarios"

Un exárbitro del fútbol argentino lapidó al Pollo Vignolo y a todo ESPN F90, a quienes trató de "mercenarios" y de "pelotudos". El durísimo comentario de un destacado exjuez en vivo.

Un exárbitro del fútbol argentino disparó contra Sebastián "Pollo" Vignolo y su programa F90 en ESPN. Además de criticar el contenido que publican en el programa de televisión que se emite de lunes a viernes de 13 a 15 horas, trató al panel en general de "mercenarios" y de "pelotudos".

El protagonista de esta polémica declaración es nada menos que Gabriel Brazenas, el exjuez que estuvo en el ojo de la tormenta por aquel gol convalidado a Maximiliano Moralez, de Vélez, frente a Huracán, que definió el título del Torneo Clausura 2009. Luego del tanto sancionado en Liniers pese a la clara infracción de "Frasquito" sobre el entonces arquero visitante Gastón Monzón, el exárbitro fue castigado duramente en diversos medios de comunicación y le costó muchísimo tiempo volver a dirigir en la Primera División.

Brazenas destrozó al Pollo Vignolo y a todo ESPN F90: "Tienen maldad"

El exjuez de 55 años salió en vivo en El Loco y el Cuerdo, la sección que Flavio Azzaro comparte en YouTube con el expresidente de Independiente Andrés Ducatenzeiler, y disparó munición gruesa contra el ciclo del canal deportivo perteneciente a Disney. Todo comenzó cuando "Duca" le preguntó: "¿Cuánto pagás de cable?", a lo que "Gabi" le respondió: "¡No me hablés! No me hablés, que les pedí un descuento porque tengo Personal y me estaban rompiendo el culo. Les digo ´descontame después...´".

Un exárbitro del fútbol argentino aniquiló al Pollo Vignolo y a todo ESPN F90.

"¿Pero 12, 13 lucas?", insistió el exdirigente del "Rojo". "¡Como 14 lucas vale, sí!". "Para escuchar a ESPN...", lo chicaneó Andrés. Y la reacción de Brazenas fue lapidaria: "¡No, eso lo escuchás vos! Yo no escucho a esa gente, no... Muchachos que no entienden nada, que hablan con voz de pito... No, no. A los mercenarios no les doy pelota".

Hasta Azzaro se sorprendió por lo que estaba escuchando y acotó: "Este está más radicalizado que nosotros". "Está saliendo de ISIS esto", bromeó en referencia al histórico grupo terrorista paramilitar del Estado Islámico de Irak y Siria. "¿Qué voy a decir yo, si ya lo dicen ustedes todos los lunes?", se indignó con relación al "Pollo" Vignolo y compañía. Y dijo que "la corporación es brava, eh".

Además, Brazenas señaló que "a la gente la desinforman y vos sabés que el secreto del éxito, muchas veces, es la confusión. Confundí, confundí, confundí que a la larga algo queda". También destacó que "dicen muchas cosas que no son, opinan con mucho partidismo. No solamente los periodistas, hay mucha gente ahí que tiene partidismo propio... Tienen maldad, tienen o tuvieron negocios, y sin embargo siguen hablando y les dan canal". "¡Esos son unos pelotudos, dejame de joder!", concluyó Gabriel.