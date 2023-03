Pollo Vignolo impactó a todo ESPN en vivo: "Pelear con Mariano Closs"

El Pollo Vignolo impactó en vivo a todo ESPN F90 cuando habló de "pelear con Mariano Closs" en el canal de televisión. La sorpresiva afirmación del conductor acerca de su colega.

Sebastián "Pollo" Vignolo sorprendió en vivo en ESPN F90 cuando habló de la supuesta chance de "pelear con Mariano Closs". El conductor del canal de televisión se refirió a los rumores que indican que no se lleva bien con su colega, aunque ello fue desmentido por ambos tanto públicamente como "en off". Es más, hasta se ríen del tema y se chicanean al aire.

En esta oportunidad, el relator cordobés de 47 años tuvo un extraño intercambio con Daniel Arcucci sobre el final del programa del martes 21 de marzo de 2023. Una ocurrencia del experimentado panelista terminó con el aporte de otros compañeros, como por ejemplo Morena Beltrán, Damián Manusovich, Carlos "Cai" Aimar y Diego "Chavo" Fucks.

El Pollo Vignolo sorprendió en vivo en ESPN: "¿Me tengo que pelear con Closs?"

A pocos segundos de la despedida de una nueva edición de F90, el presentador le dijo a Morena que se había doblado la muñeca derecha por accidente. Entonces, irrumpió Arcucci y acotó que "hay que hacer eso, ¿viste? Como hace Ibai (Llanos), que hace las peleas... Es entre relatores, por ejemplo. O entre comentaristas". "Jajaja. ¡Buena, ´Dani!", lo felicitó Aimar por la idea.

El Pollo Vignolo lanzó un dardo en ESPN: "Pelear con Closs".

Fue en ese momento cuando el conductor se sorprendió por la mención del panelista a la costumbre del reconocido streamer español y reaccionó: "¿Usted dice que me tengo que pelear con Closs?". "¿Con quién te gustaría pelear, por ejemplo?", aportó el exfutbolista Manusovich. "Señores, nos vamos a ir...", se hizo el desentendido Vignolo porque ya terminaba el programa.

"Y yo me pongo en peso paja". sorprendió Arcucci, en referencia a su delgadez y a su baja estatura. Mientras todos se reían en vivo y Beltrán se agarraba la cabeza, "El Pollo" continuó con una sonrisa para los televidentes: "Que tengan una muy buena jornada, que tengan un buen día, y nos estamos encontrando a las siete de la tarde con Equipo F. Que la pasen lindo, chau". "¡Tenés muchos rivales, eh! ¡Te sobran los rivales!", concluyó Fucks a pura ironía.

El Pollo Vignolo liquidó a Hugo Ibarra por Boca: "Golpe de efecto"

Tras las dos derrotas seguidas del "Xeneize" y el supuesto posterior ninguneo del plantel al entrenador en el vestuario, el periodista deportivo se preguntó: "¿Se puede intentar charlar con un grupo cuando del otro lado no te responden? O el famoso 'No nos da herramientas', que sale para todos lados". Al mismo tiempo, resaltó que "ahí cuando el técnico de Boca se los preguntó duró diez minutos y no fue una charla, fue un monólogo".

El relator opinó que "a veces es preferible hasta que se agarren a trompadas... Daría la sensación que da igual, no pasa nada. Lo está matando la rutina de no pasarla bien". "Entonces entramos en un mundo complejo y en el medio está Boca. Por primera vez en mucho tiempo, la gente de Boca silbó. ¿Cómo no va a silbar? Boca necesita un golpe de efecto, que lo genera Ibarra o lo generan con Ibarra, algo que sacuda la rutina", completó.