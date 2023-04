Papelón en el programa de Vignolo: el increíble método para confirmar al DT de Boca

En pleno ESPN F90, el "Pollo" Sebastián Vignolo sacó un papel con el nombre del posible DT de Boca Juniors de adentro de un huevo de Pascua en pleno programa.

Sebastián Vignolo sacó papeles con los posibles nuevos técnicos de Boca Juniors mientras la dirigencia del "Xeneize" lo define tras el despido de Hugo Ibarra. Sus colegas rompieron un huevo de Pascua en vivo y luego fue el propio conductor el que reveló los nombres de los entrenadores que se perfilan para asumir en el equipo de la Ribera. Sin dudas, el "Pollo" sorprendió a todos con los estrategas que sonaron en los últimos días en los alrededores de la Bombonera.

En la previa del debut del elenco "Azul y Oro" en la Copa Libertadores ante Monagas de Venezuela, el relator de ESPN "jugó" con los panelistas para conocer cuál será el DT luego de recrear un festejo de la Selección de la mano de Oscar Ruggeri. El "Cabezón" -envuelto en una "capa" al estilo Lionel Messi- llevó el huevo hasta donde estaban sus compañeros y al levantarlo como la Copa del Mundo lo arrojó al suelo y se partió en pedazos. Acto seguido, Vignolo mostró uno por uno los papelitos con los candidatos para llegar a Boca.

El primero fue Diego Martínez, quien actualmente dirige a Tigre y tanto él como el presidente del "Matador" descartaron esta posibilidad. En principio fue Ezequiel Melaraña quien dejó en claro que no hubo contactos con él y el técnico también dio su parecer: "No tuve comunicación por parte de Boca. Llegado el caso de que ese posible interés lo que me genera es orgullo y satisfacción porque todos sabemos lo que significa Boca y hablaremos qué es lo mejor para todas las partes". El segundo fue Martín Palermo, que actualmente dirige a Platense y desde la cúpula del "Calamar" ya lo descartaron: "Tiene contrato hasta fin de año (2023), no hay cláusula de salida y está convencido del proyecto”.

En el tercer papel, el "Pollo" Vignolo reveló el nombre de Jorge Almirón, quien surgió en las últimas horas. Según trascendió, el ex entrenador de Lanús, San Lorenzo e Independiente -entre otros- llegó a Buenos Aires por un viaje programado desde hace un mes y no sería el tapado de Juan Román Riquelme para asumir en lugar de Hugo Ibarra. Mientras tanto, desde el club aguardan por el debut en la Copa Libertadores que se dará este jueves 6 de abril desde las 21:00 en Venezuela.

El Pollo Vignolo avergonzó a Ruggeri con una inesperada pregunta en ESPN

Sebastián Vignolo avergonzó a Oscar Ruggeri en ESPN F90 con una pregunta acerca de su familia. El conductor de la señal de Disney se sorprendió en vivo cuando el "Cabezón" mencionó el nombre de su futuro nieto, Rayo, y luego de esto le consultó acerca del mismo. Para colmo, los demás panelistas del programa se unieron al llamativo debate -fuera de lo futbolístico- que se generó luego de los dichos del "Pollo" en pleno ciclo televisivo.

"¿Qué sería? ¿Y el nombre? Rayo... Vallecano. Habría que ver si está autorizado", lanzó el relator en vivo y Ruggeri lo cruzó: "Llamá al que vos quieras, estamos libres de hacer lo que queramos. Uno para jubilarse se puso Sergia. Los argentinos somos crack". Acto seguido, Vignolo soltó otro comentario que con el que cuestionó el nombre elegido para el niño: "Yo puedo decir que mañana me quiero llamar 'Montaña Vignolo' ¿Y puedo hacerlo? Está prohibido".