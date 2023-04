El Pollo Vignolo avergonzó a Ruggeri con una inesperada pregunta en ESPN: "¿Qué sería?"

Sebastián Vignolo avergonzó a Oscar Ruggeri en ESPN F90 con una pregunta acerca de su familia. El conductor de la señal de Disney se sorprendió en vivo cuando el "Cabezón" lo mencionó y, luego de esto, le consultó acerca del mismo. Para colmo, los demás panelistas del programa se unieron al llamativo debate -fuera de lo futbolístico- que se generó luego de los dichos del "Pollo" en pleno ciclo televisivo.

"Ayer fue el cumpleaños de mi hija Daiana, 2 de abril, la más grande, que está por tener a Rayo. Rayo se llama, ya lo puedo nombrar", soltó el campeón del mundo y sorprendió a todos. Sin dudas, el nombre de su futuro nieto dejó atónitos al resto de los periodistas y Vignolo no tardó en contestar. Sin embargo, el "Pollo" incomodó a su compañero consultándole sobre la decisión de su hija y su pareja para decidir cómo se llamará el pequeño.

"¿Qué sería? ¿Y el nombre? Rayo... Vallecano. Habría que ver si está autorizado", lanzó el relator en vivo y Ruggeri lo cruzó: "Llamá al que vos quieras, estamos libres de hacer lo que queramos. Uno para jubilarse se puso Sergia. Los argentinos somos crack". Acto seguido, Vignolo soltó otro comentario que con el que cuestionó el nombre elegido para el niño: "Yo puedo decir que mañana me quiero llamar 'Montaña Vignolo' ¿Y puedo hacerlo? Está prohibido".

A raíz de esto, el "Cabezón" insistió con su idea: "Este Sergia se jubiló y se percibe mujer. Entonces no me vas a dejar poner a mí un nombre ¿Sabés el quilombo que se arma?. Lo único que espero es que sea veloz". Luego de escucharlo atentamente, el relator agregó: "Cualquiera puede ponerse el nombre que quiera, 'Rayo' no". A su vez, abrió el debate a sus compañeros y, aunque todos aportaron algo, el "Mono" Navarro Montoya fue el más acertado: "¿Por qué prohibido? Si hay Estrella, Luna, yo tengo un amigo en el campo que se llama Granizo".

Claro que no terminó ahí, ya que el propio "Pollo" le recomendó a Ruggeri un nombre para su nieto en pleno programa: "Escuchame, Metele Ezequiel y a la mierda". Esto enfureció al ex jugador y le respondió: "Se llama Rayo Váttimos Ruggeri, así le va a poner con su marido, yo los voy a apoyar y que salten a decirme algo. Con las cosas que hacen hoy...". El conductor, lejos de llevar un diálogo amistoso comenzó a reírse de la situación y expresó: "Rayo está entre los prohibidos, cuando se pone así déjenlo, un té. Igual, el nombre es lo de menos. A mí llámenme como quieran, tengo un par de nombres que no me gustan porque no me gustan los personajes que llevan esos nombres".

El comentario del Pollo Vignolo que enfureció a Latorre en Barracas-Boca

Sebastián Vignolo lanzó un comentario que enfureció a Diego Latorre en plena transmisión de Barracas Central vs. Boca Juniors por la Liga Profesional. El conductor de ESPN F90 hizo una pregunta habitual de cada encuentro en el que relata y generó la bronca de su compañero que no tardó en cruzarlo. Para colmo, la periodista Morena Beltrán también se metió en el juego y junto al "Pollo" incomodaron al ex futbolista de Racing y el "Xeneize".

Como sucede en todos los partidos que narra, Vignolo se refirió a los jugadores que pasaron por los clubes que participan en el cotejo. No es la primera vez que "Gambetita" demuestra que no le gusta para nada esta iniciativa y aprovechó esta ocasión para contestar de manera contundente y en vivo. Si bien no hay muchos que vistieron las dos camisetas en el último tiempo, uno de los hombres del "Guapo" tuvo un recordado paso con la casaca "Azul y Oro" y lo mencionaron.

"Estamos junto a 'Gambeta', el querido Diego Latorre, para ver y compartir con todos ustedes la presentación de Barracas Central frente a Boca, futbolistas... tengo uno rápido, Mouche", lanzó el "Pollo" en la transmisión. En este momento, Latorre respondió: "No, por favor". Quien no dudó y soltó otro de los nombres de jugadores que pasaron por ambas instituciones fue Morena Beltrán: "Juega de titular el otro, es Ricky (Centurión)".

La charla siguió y el relator insistió: "Tempranito, antes de que salgan los equipos, de aperitivo". Esto enfureció nuevamente al ex hombre de Boca que soltó contra su compañera: "Usted, Morena, no se prenda", a lo que Beltrán respondió: "Diego, tendrías que estar contento porque ganó el Arsenal". "Sí, pero estas cosas ya me tiran", la cruzó Latorre.