Pablo Giralt rompió en llanto al entrevistar a Messi antes del Mundial de Qatar 2022: "Jamás pensé"

El periodista Pablo Giralt se emocionó y rompió en llanto tras entrevistar a Lionel Messi antes del comienzo del Mundial de Qatar 2022.

El periodista Pablo Giralt rompió en llanto en plena entrevista con Lionel Messi. Cada vez falta menos para el Mundial de Qatar 2022 y el mejor del mundo no dudó en contar las sensaciones previas para dicho compromiso que afrontará a partir del 20 de noviembre con la Selección Argentina. Por este motivo, el relator aprovechó la ocasión y habló con él sobre su preparación de cara al torneo.

Sin embargo, en un momento de la nota no pudo contener la emoción por lo que le generó tener a la "Pulga" al lado. Entre cada palabra que decía, al conductor de TNT Sports se le quebrantaba la voz y los silencios no faltaban. Leo, por su parte, agradeció el gesto y le dedicó unas palabras tanto a él como también a la gente que espera ansiosa que la "Albiceleste" se consagre campeón de la Copa del Mundo en el país asiático.

"Lo único que te deseo es seas muy feliz, que te vaya muy bien siempre en la vida, te lo merecés. Tengo una profunda admiración por vos...", soltó Pablo Giralt y la emoción se apoderó de su rostro. Ante esto, Lionel Messi soltó un "Gracias" tras un largo silencio y el periodista agregó: "Soy un pibe. Soy un pibe de Venado Tuerto, mi ciudad, que soñó toda la vida con hacer esto. Pero jamás pensé que iba a tener la suerte de poder acompañarte con mi relato, con mi amor para tu carrera y te lo agradezco de todo corazón".

La "Pulga" no lo dudó y le respondió: "Muchas gracias. A mí me emociona poder llegar así a las personas. Sé que hay muchos en Argentina o en el mundo que me acompañaron o me admiraron en lo futbolístico o por lo que soy como persona. Yo también soy muy agradecido por el cariño que conseguí durante toda mi carrera como futbolista".

Las exigencias del padre de Lionel Messi en su carrera

Durante la entrevista que le realizó Pablo Giralt, Leo Messi dio varios detalles de su carrera y del presente que atraviesa. Su padre es un pilar fundamental en todo lo que vivió y el mejor del mundo lo dejó en claro: "Siempre fue muy crítico conmigo y eso hizo que quiera superarme. Estuvo todo el tiempo encima. Por ahí salía, había hecho goles y me decía 'Pero te comiste un gol'. Y eso me hizo querer superarme. Eso a otro quizás lo mata, pero él sabe que yo soy el más crítico. Mi vieja es todo lo contrario".

Por otro lado, con respecto a la participación de Sergio "Kun" Agüero en el grupo de WhatsApp de la Selección Argentina, Lionel destacó: "A veces es muy intenso. Agita porque está muchas veces al pedo y se pone a hablar. Está espectacular como streamer y encontró algo que le hace bien, le gusta y lo mantiene con ganas. Es bueno porque es muy duro lo que pasó y tuvo una contención con eso".