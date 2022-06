Pablo Giralt, enfurecido contra un periodista de TNT Sports: "Una sarta de barbaridades"

Pablo Giralt explotó de bronca contra un compañero en pleno TNT Sports por una discusión sobre Carlos Tevez como nuevo entrenador de Rosario Central.

Pablo Giralt explotó contra su compañero Nicolás Latini en vivo. El conductor del ciclo, además, maltrató al periodista luego de que este último brinde su opinión acerca de la función que cumplirá Carlos Tevez como técnico de Rosario Central sin tener el título. El debate planteado en el estudio generó que el ambiente se vuelva cada vez más tenso y el relator no se guardó nada contra su colega.

En un principio, Giralt lo presentó de una manera poco agradable: "Volvió Nico Latini, está con nosotros. No sé si es bueno o malo pero está. No está para chalequito pero bueno". El panelista recibió la crítica y rápidamente se lanzó con su pensamiento sobre el "Apache" en el "Canalla". "Estamos a un poquito menos de 20 horas de conocer ya de manera oficial a un nuevo mandamás del fútbol argentino", comenzó.

Y continuó: "Está claro que Claudio Tapia es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, todos sabemos que Bragarnik es el empresario más poderoso y a partir de mañana se va a empezar a cristalizar a Carlos Tevez como el tercer nombre que manda, porque desde que asumió en Rosario Central, ya se sentó en una conferencia de prensa, pidió postergar un partido de Copa Argentina porque no conoce al plantel y ya lo logró. Y va a dirigir a un equipo sin ser técnico. No está bueno. Yo entiendo cuando en su momento se le haya hecho un reconocimiento a Maradona con la Selección".

Giralt le respondió inmediatamente: "No, las reglas son para todos igual. Entonces vos sos un fenómeno porque te preguntas y te contestas solo y rompes las reglas vos mismo. Si vas a hacer un planteo moralista de la situación andá a fondo, sea Cruyff, sea Maradona, sea Pelé. Y no lo digas así porque pierde sentido tu argumentación".

Por su parte, Latini siguió con su opinión y sostuvo: "El hincha de Rosario Central no es que desconfía de Tevez, está preocupado y tiene miedo por lo que viene con Tevez. Porque miren lo que le está pasando a Defensa y Justicia. Le deben estar agradecidos a Bragarnik por los jugadores que les facilitó, pero ahora el tipo hace su negocio y Defensa y Justicia más temprano que tarde va a volver a ser del mismo de antes".

Giralt explotó contra Latini en TNT Sports

Ante esta respuesta del panelista, Pablo Giralt expresó exaltado: "Es imposible seguirte, Nico. Estamos tratando de sumar opiniones a favor o en contra pero abrís 50 ventanas hermano, nos volvés locos. Estás hablando de Bragarnik, que evidentemente estás denunciando algo, según vos está vaciando Defensa y Justicia. Vamos por partes, porque es tu propio editorial y no tiene ni pies ni cabeza. Ahora queda instalado algo que dijiste vos que es una sarta de barbaridades una tras otra. Vos mismo te desacreditas solo, nunca lo vi en la vida. Nunca vi a alguien que se desacredite solo".

Ante esto, su compañero sentenció: "Lo que dije acá fue que no lo justifico, pero lo entiendo porque se hizo con Maradona para dirigir a la Selección. Es triste para el fútbol argentino". El relator lo escuchó y respondió: "Vamos a evaluarlo por cómo dirija el viernes. Vos estás hablando como que Tevez va a entrar de manera ilegal a la cancha". Por último, Latini cerró con una frase contundente con respecto a "Carlitos": "Acá marca un precedente, porque cualquier jugador que se retira no hace el curso porque '¿Para qué me voy a gastar haciendo el curso? Si total llevo a mi primo a mi sobrino, firma él y yo doy las indicaciones'. Hagamos todo un poco más prolijo. Espera a terminarlo tranquilo el curso".