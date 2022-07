Oscar Ruggeri explotó contra el Chiqui Tapia y la AFA en ESPN: "¿Qué mierda hacen?"

Oscar Ruggeri explotó contra Claudio "Chiqui" Tapia por su gestión en AFA y el poco reconocimiento que se les da a los campeones del mundo con la Selección Argentina. El exjugador de la "Albiceleste" no se guardó nada y reclamó con furia lo que él y sus excompañeros se merecen. El exdefensor, como suele ocurrir, no tuvo filtro y se lo vio muy enojado.

El "Cabezón" aprovechó su momento en ESPN F90 siendo contundente con sus dichos. Desde hace varios años, el exhombre de la "Albiceleste" se expresa de esta manera, defiende a quienes se consagraron tanto en Argentina 1978, como 8 años después en México y esta vez no fue la excepción. Con el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino como principal apuntado, Ruggeri disparó con todo.

"Me pongo loco cuando hay jugadores que por muchas necesidades tienen que hacer esto de desprenderse de una ropa o algo. Y tenemos que salir nosotros a ver si podemos hacer algo para ayudar. ¿Nuestros dirigentes qué mierda hacen? Cobran un montón de plata por esa estrella que vos le metiste acá. Entonces reconocenos. Por ahí te dicen '¿Qué querés? Saliste campeón del mundo'. Sí, quiero que me den. Ahora voy a exigir yo, porque me rompí el culo. El predio se llama Grondona, no tenemos una foto que nos identifique cuando pasan los turistas, o un mural. Campeones del mundo en el 78 y en el 86, no hay una puta foto. Íbamos a jugar a todos lados y se llevaba la plata la AFA", lanzó el exdefensor.

Y agregó: "No nos daban un premio. 25 dólares por día de viático. Hoy nos depositan un viático que si lo llegan a ver muchachos... de verdad, es el hazmerreír de todo. Ni para la obra social nos alcanza. Con todo lo que hicimos... devuélvannos todo lo que nosotros dejamos en el camino como la familia o los amigos, para jugar con Argentina. Porque jugábamos con el corazón, no por plata. No nos importaba nada, ni que hablar el premio que nos dieron. Yo les reclamo, téngannos bien, viejo. Chiqui Tapia como presidente, es tu obligación tenernos bien a los campeones del mundo. Pongan una oficina y empiecen a llamar a todos los del 78 y del 86 quién están mal y empiecen a ayudar a esa gente, no tirándole una limosna, ayudando como corresponde, nos estamos muriendo. A mí no me vengan después con un homenaje".

La picante frase de Oscar Ruggeri sobre River

Como siempre, Oscar Ruggeri se dedica a hablar sobre el presente futbolístico de casi todos los clubes. En este punto, ahora el ex defensor devenido en comentarista apuntó que "River dejó de ser temible" y, el actual panelista de ESPN, por otro lado, añadió: "¿Te acordás cuando deciamos ‘River sale y parece que le tienen miedo’?”.

Por otro lado, el ex jugador de River y Boca añadió que al conjunto de Marcelo Gallardo "le perdieron el miedo porque River no sale". En este punto, también reveló que, en su opinión, el conjunto Millonario "no te pasa por encima como hacía antes”. Además agregó: “Otros equipos querían salir jugando y no podían porque recuperaban la pelota muy alto”.