Messi y su emotivo audio a Vignolo: "Imposible explicar la felicidad que siento"

El capitán de la Selección Argentina le dejó un mensaje al "Pollo" en pleno programa de ESPN y demostró que vive sus días más lindos con esta camiseta tras el título de la Copa América.

Luego de su primer título con la Selección Argentina mayor a sus 34 años, Lionel Messi sorprendió a Sebastián "Pollo" Vignolo en pleno F90, por ESPN, y le envió un audio de WhatsApp en vivo. "Es imposible explicar la felicidad que siento", se sinceró el crack y capitán del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Tras la histórica consagración en el estadio "Maracaná" de Río de Janeiro frente al local Brasil, el rosarino se quitó la mochila de las finales perdidas con la "Albiceleste" y así lo demostró con sus propias palabras: “Un saludo grande para todos, yo estoy desconectado de todo y disfrutando de este momento, de la gente, cayendo de a poquito de todo lo que significa esto y preparándome para irme de vacaciones con mi familia, que es lo que toca ahora".

"La verdad que feliz, es imposible de explicar la felicidad que siento, tanto yo como mi familia y mis amigos. Una locura”, detalló finalmente "La Pulga".

Messi habló tras ser campeón de la Copa América con Argentina

Apenas terminado el encuentro en el mítico escenario carioca con la victoria por 1-0 con el gol de Ángel Di María, "Leo" había dicho en la rueda de prensa en la zona mixta: “Lo soñé muchísimo. Cuando terminó el partido pensé en mi familia, mi mujer, mis hijos, mis viejos, mis hermanos. Ellos sufren igual que yo o peor cuando las cosas no salen, después de los torneos pasan días tristes, sin ganas de nada. Siempre que se gana es más fácil y hay que aprovechar. A estos jugadores, cuando pasó la Copa América pasada, les dije que eran el futuro de la Selección y me demostraron que no me equivoqué”.

El maleficio que quebró Messi con la Selección Argentina

En su trayectoria en la mayor, que ya lleva más de 15 años, el delantero no había podido ser campeón y había perdido las cuatro definiciones anteriores por el trofeo: la del Mundial 2014 y las de las Copas América de 2007, 2015 y 2016.