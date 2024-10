Mariano Closs explotó en ESPN por la quita de los descenso en el fútbol argentino: "Insólito"

Mariano Closs explotó en ESPN por la quita de los descenso en el fútbol argentino

Lo sucedido este jueves 17 de octubre en la Asamblea General Ordinaria llevada a cabo en el Predio Lionel Andrés Messi de la Asociación del Fútbol Argentino encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia trajo polémica y Mariano Closs lo analizó en ESPN F12. El reconocido relator explotó tras la confirmación de la quita de los descensos en la Liga Profesional y también de los 30 equipos en dicho certamen. A través de la señal de Disney expuso su molestia y no se guardó nada.

Si bien dejó en claro que no le interesa quién esté al frente de la entidad que rige en el fútbol de nuestro país, sí fue sumamente crítico por las decisiones que se tomaron y en qué momento del torneo. Sus compañeros en el mencionado ciclo apoyaron su postura en vivo y se unieron con sus respectivas opiniones al respecto. Por supuesto, la palabra que más pesó fue la del conductor que no tuvo filtro.

En principio, el periodista lanzó un mensaje directo para el mandamás de la AFA con respecto a la organización: "Que a nosotros, los que laburamos de esto nos den un producto lógico. No te pueden cambiar a mitad de camino que haya o no descensos. Que haya 30 equipos es insólito. (Claudio) Tapia manifiesta en un momento que podemos estar de acuerdo o no, después cuando pasaba la tarde noche veías tweets de un dirigente... estas son las cosas que están de más. Ojalá que no tenga consecuencias a los que piensan diferente".

Por otro lado, Closs agregó: "Le deseo lo mejor para tener los mejores torneos. Para que no haya suspicacias. Vi árbitros del ascenso, me parece que no era un ámbito para ellos. Demostremos que somos los campeones del mundo en lo casero, en lo cotidiano. Me gusta el formato, pero no de 30 equipos. No me interesa quién sea dirigente, estoy como la gente con ganas de sentarme y ver un torneo, un ascenso, un Federal normal".

ESPN realizó cambios drásticos en su programación en la televisión a partir del lunes 14 de octubre del 2024, por lo que repercuten en varias de las estrellas del canal. Una de las figuras que tuvo que modificar su horario fue nada menos que Mariano Closs, ya que el mejor relator de la Argentina tendrá una hora más al aire en vivo: F12 irá de lunes a viernes de 11 a 13, por lo que ya no arrancará a las 12 como antes.

Quien "sufrirá" esta alternativa será Alina Moine, que perderá una hora porque su SportsCenter matutino estará de 10 a 11 y ya no de 10 a 12. El primer noticiero de la jornada con el mismo nombre, a cargo de Pablo Ferreira, se emitirá desde esta semana de 7 a 10. Sin embargo, Sebastián "Pollo" Vignolo no verá alterados sus días laborales durante la semana, ya que F90 continuará de 13 a 15 como estaba a comienzos de año.

