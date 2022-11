Mariano Closs cruzó a Esteban Edul en ESPN por Boca vs. Racing: "No tenés argumentos"

Mariano Closs cruzó a Esteban Edul en vivo en la televisión, en ESPN, tras la polémica por el Trofeo de Campeones del fútbol argentino entre Boca y Racing.

Mariano Closs cruzó a Esteban Edul en pleno F12, el programa de televisión que ambos componen en ESPN. La edición del lunes 7 de noviembre de 2022 se abrió con un debate muy caliente acerca de la polémica final del Trofeo de Campeones que Racing le ganó a Boca por 2-1 en San Luis y que terminó con once expulsados por parte del juez principal Facundo Tello.

Luego de un breve intercambio entre los integrantes habituales del ciclo de TV, el conductor fulminó a uno de sus panelistas porque la semana anterior había sembrado al aire las sospechas de que los arbitrajes favorecen a "La Academia" por "el peso" que su presidente Víctor Blanco supuestamente tiene en la AFA (Asociación del Fútbol Argentino). El relator opinó que Tello "dirigió bien" y allí empezó una contundente disputa con su colega.

El tenso cruce entre Closs y Edul en ESPN por Boca vs. Racing: "No mezcles todo"

En el arranque de F12, el joven panelista señaló que "los jugadores de Boca estaban cargados por lo que había sucedido antes", en referencia al supuesto favoritismo de los árbitros por su rival de la final, y el presentador lo liquidó. "Pero no, hagamos un mea culpa", le pidió al aire.

"Pero no lo tenemos que hacer nosotros, lo tienen que hacer las autoridades", se defendió el ex TyC Sports. Sin embargo, Mariano no dio el brazo a torcer a insistió con su postura: "Esteban... La semana pasada, acá en este programa, ¡estaban diciendo que Blanco ponía a los árbitros, dale!". "Y bueno, entonces, ¡terminémosla! Porque esto lo consume (Juan Román) Riquelme", resaltó.

"Ustedes estuvieron diciendo, la semana pasada, que Blanco pone a los árbitros. ¡No!", remarcó Closs. También recordó que algunos de sus compañeros habían asegurado que "Blanco cambió el horario del partido de Boca con Gimnasia" y vociferó, muy molesto: "¡Entonces, después no pontifiquemos!". "Si no lo decimos, estamos avalando algo que está mal", le contestó Edul.

"¿Qué prueba tenemos de que Blanco cambia todo?", le preguntó el conductor a su colega, que no le respondió algo concreto. "Esto es como si Boca nunca fuese a pedir... Yo no sé si pasa, pero todos piden todo", se quejó Mariano en ESPN. "Este es un árbitro creíble, que va a la Copa del Mundo, y para mí dirigió bien", opinó Closs sobre Tello. Además, consideró que "los de Boca se empiezan a hacer expulsar solos".

"¿Vos creés que los jugadores de Boca no estaban cargados por lo que pasó aquella vez en la cancha de Racing?", reaccionó Edul en referencia al penal no cobrado en El Cilindro por una clara mano de Jonathan Gómez, aunque previamente hubo una plancha de Sebastián Villa que tampoco fue sancionada. "Decime en qué se equivocó como para decir que fue un desastre", lo desafió Closs.

"A mí no me gustó, fue muy malo el arbitraje", insistió Esteban. "¿Muy malo? ¿Pero en qué lo justificás?", le respondió el relator. Luego de que el periodista le mencionara algunas jugadas, el conductor explotó: "¡Pero no mezcles todo, porque le enseñás mal a la gente cuando mezclás!". "Justificale a le gente que Tello dirigió muy mal", le pidió.

"Nunca hubo una final del fútbol argentino que se suspendiera por falta de jugadores", recordó Esteban. "¿Y eso es culpa de Tello o porque los jugadores estaban eloquecidos?", reaccionó el líder de F12. "Para mí es culpa de Tello en primera instancia, y los jugadores son los responsables", explicó Edul. "El tema que tenemos todos es que siempre estamos pensando que hay algo atrás", se quejó Mariano. "Vos, ¿sabés una cosa? Viniste con ganas de decir que Tello dirigió muy mal. ¡Y no tenés argumentos, Esteban!", completó Closs.