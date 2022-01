Marcelo Benedetto destrozó al Chavo Fucks en vivo: "Estás muy necio"

Marcelo Benedetto no tuvo filtros contra el Chavo Fucks y se pelearon duramente en el aire de F90. Tenso momento en el programa de ESPN.

Marcelo Benedetto es uno de los periodistas más reconocidos del país. Con una amplia trayectoria en televisión, siempre se caracterizó por tener mesura y 2paciencia al pronunciarse. Sin embargo, al momento de exasperarse, no tiene ningún tipo de filtros. Así ocurrió en las últimas horas con Diego "Chavo" Fucks, a quien trató de "necio" frente a las cámaras.

Debatiendo sobre a quién debería poner Lionel Scaloni en la Selección Argentina y a quién debería sacar, en vistas al Mundial, Fucks le pidió su opinión a Benedetto y éste explotó. Todo comenzó a raíz de las risas burlonas del actual conductor de F90, quien está en reemplazo de Sebastián Vignolo.

Dubitativo, Benedetto analizó: “Si yo soy el técnico, ¿cómo voy a decir, de acá a diciembre, quién va a quedar afuera? Si es ahora va Julián y queda afuera Dybala, si es ahora. De acá a diciembre, sabés lo que falta?”. Ante esta respuesta, Fucks se rió y Marcelo no pudo evitar enfurercerse.

Benedetto se enojó por la risa burlona del Chavo Fucks

"¿Sabés qué pasa? Estás muy necio, por eso estás transpirando. No eras así, mirá que yo te conoczco desde que cubrías Defensa y Justicia, ¿eh?", lanzó Marcelo Benedetto, claramente molesto por sentirse desacreditado por quien actualmente es el conductor del ciclo deportivo.

Contestándole a Benedetto, Fucks prosiguió con su idea de que su panelista aún no había contestado la consigna: "Perdón, estás haciendo un escándalo para no contestar, porque todavía no contestaste". Lo cierto es que se vivió un momento realmente escandaloso.

El picante cruce entre Marcelo Benedetto y Damián Manusovich

Por último, Damián Manusovich le respondió directo a Benedetto: "Tanto vos, como Federico Bulos están poniendo en un plano muy chato, si fuese así, el nivel de análisis de Scaloni de decir 'si no juega no lo convoco'. Yo no creo que el entrenador con su cuerpo técnico de la Selección Argentina tenga ese plano de si no juega no va", agregó el panelista.

Rápidamente, Benedetto lanzó en caliente: "Dejame contestar -le gritó a Bulos mientras lo interrumpía-, lo que digo es lo siguiente. Vos estás minimizando a Scaloni. En el lugar de Julián Álvarez cualquier jugador para poder tener presencia todo el tiempo tiene que estar. Si no es convocado regularmente, primero que vaya al City y después hablamos", concluyó.