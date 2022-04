Leonardo Sigali y su insólita entrevista tras el triunfo de Racing: "No me acuerdo"

Una vez que Racing goleó a Sarmiento, le hicieron tres peguntas a su capitán Leonardo Sigali, que en todas contestó lo mismo: "No me acuerdo". ¿Qué le pasó?

Si bien Racing goleó a Sarmiento por 4-1 en Avellaneda por la Copa de la Liga Profesional, lo más llamativo no estuvo en el partido en sí sino en el momento inmediatamente posterior a la finalización. El capitán del líder del Grupo A del fútbol argentino fue entrevistado en vivo por un periodista de TNT Sports en pleno campo de juego, aunque realmente sus respuestas sorprendieron muchísimo.

¿Qué le pasó a Sigali? Eso fue lo que muchos quisieron saber en las redes sociales apenas culminada esta situación tan particular. De hecho, en Twitter el defensor fue tendencia unos pocos minutos después de este peculiar intercambio que tuvo al aire con el comunicador.

El zaguero de 34 años se dirigió hacia donde se encontraba el notero de TNT Sports en "El Cilindro" y se prestó normalmente para sus interrogaciones, aunque a la hora de devolverle su opinión lo hizo de una forma realmente increíble. En la primera instancia, el reportero lo consultó acerca de una situación de gol que él no había podido concretar, a lo que el jugador reaccionó así: "La verdad que no me acuerdo".

Luego, el periodista le preguntó qué les había pedido Fernando Gago para tratar de empatar el encuentro, pero el futbolista insistió: "Disculpame, pero no me acuerdo". Por último, le pidió una opinión acerca de River de Uruguay, el primer rival que tendrá Racing en esta edición de la Copa Sudamericana. "La verdad es que no recuerdo mucho", reiteró Sigali.

Automáticamente, comenzaron las especulaciones en Twitter. Algunas fueron por el lado de la supuesta bronca con el periodismo, otras indicaron que había tenido un fuerte golpe en la cabeza y ello lo había afectado. Por último, otros señalaron que se trata de una campaña en el marco del Día Mundial de Concientización sobre el autismo, que se da justamente cada 2 de abril. Lo cierto es que, por el momento, ninguna de las teorías fueron confirmadas por el protagonista ni por el club.

Racing goleó a Sarmiento y sigue invicto y líder

Más allá de que empezó perdiendo como local por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional por el golazo de Julián Brea, la expulsión de Guido Mainero a los 14 minutos del segundo tiempo resultó determinante para que "La Gagoneta" lo diera vuelta con el doblete de Enzo Copetti, el tanto de Tomás Chancalay de penal y el último grito de Javier Correa.