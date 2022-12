Latorre criticó a Scaloni, pero Closs y Vignolo lo dejaron en ridículo: "No me gustó"

Diego Latorre criticó a Lionel Scaloni ante El Pollo Vignolo por un cambio en la Selección Argentina vs. Australia en ESPN y quedó en ridículo. El video en pleno Mundial de Qatar 2022.

Diego Latorre criticó a Lionel Scaloni en ESPN por un cambio en el partido de la Selección Argentina frente a Australia, por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, lejos de encontrar la complicidad habitual en sus compañeros durante el programa conducido por Sebastián "El Pollo" Vignolo, le llevaron la contra en vivo y lo dejaron en ridículo.

Todo comenzó mientras debatían acerca del funcionamiento de "La Scaloneta" en el arranque de los playoffs en la Copa del Mundo. Allí fue cuando "Gambetita" no estuvo de acuerdo con el cambio de Lisandro Martínez por Alejandro "El Papu" Gómez a los 4 minutos del segundo tiempo. Sus colegas se le fueron encima y el video se volvió viral en las redes sociales.

Latorre criticó a Scaloni en ESPN y lo dejaron en ridículo: "Innecesario"

El fragmento del ciclo del canal deportivo de cable en la televisión fue publicado por la cuenta de Twitter llamada Escobas y Bidones. "La paliza que se come Latorre. Me dieron ganas de abrazarlo", agregaron allí desde un perfil que suele estar en las antípodas del estilo de juego de posición y de ataque permanente que pregona al aire el exdelantero.

En la grabación posteada se puede escuchar al ex Boca y Racing, entre otros, opinando: "A mí no me gustó el cambio de Lisandro Martínez", comenzó. Igualmente, aclaró: "No por Lisandro Martínez, que me parece un jugadorazo, pero creo que Argentina en ese momento... Si hay algo que distingue a este equipo es jugar a la pelota".

"Pero iban 4 minutos, eh", le recordó "El Pollo" Vignolo. "Era tempranito, pero al contrario... Argentina salió bien a jugar el segundo tiempo", coincidió Mariano Closs con el relator. "Sí, Argentina salió bien a jugar el segundo tiempo, pero creo que en la postura de agregar un defensor y sacar un mediocampista...", insistió el exfutbolista.

"Pero estás agregando un jugador con (Marcos) Acuña, no lo estás sacando", lo cruzó Closs para opinar que igualmente el lateral de Sevilla iba a empezar a jugar unos metros más adelantado, como volante por la izquierda. "A mí me encantó el cambio", acotó Miguel Simón. "Bueno, a mí no me gustó... Me pareció innecesario", resaltó "Gambeta".

"Te voy a explicar por qué: porque con la línea de 3/5 fueron los mejores momentos de Argentina en el torneo", agregó Simón. "Para mí fue lo mejor de Argentina, (Rodrigo) De Paul jugó un segundo tiempo brillante", aportó Closs. "Pero además generó la mayor cantidad de situaciones (de gol) cuando pasó a jugar con 3/5 atrás. No sólo este partido, eh", agregó Simón.

"No, bueno... Está bien, son miradas. Me parece que Argentina tenía el control", difirió Diego. "Además lo mejora a De Paul, lo hace jugar más adentro", dijo Miguel. "Bueno, está bien", afirmó Latorre. "De Paul estuvo más cerca del área después, más en posición de definición", cerró Vignolo en coincidencia con su habitual comentarista.