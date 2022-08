La queja viral de la vecina de Cristina en TN: "Encima sos de Boca"

La queja viral en las redes sociales de una vecina de Cristina Fernández de Kirchner en Recoleta. El video de TN en Twitter que involucra a Boca.

Una vecina de Cristina Fernández de Kirchner se quejó en TN (Todo Noticias) por "la basura" arrojada en las calles de Recoleta luego de los incidentes generados por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que reprimió a las personas que habían ido pacíficamente a manifestarle su apoyo a la vicepresidenta a la puerta de su departamento situado entre las calles Juncal y Uruguay. Insólitamente, estuvo Boca de por medio.

El video se volvió viral en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter, durante la mañana del domingo 28 de agosto de 2022. Y tuvo lugar nada menos que en uno de los canales de televisión de cable que pertenece al Grupo Clarín, ultraopositor al gobierno nacional del Frente de Todos presidido por Alberto Fernández.

La increíble queja de una vecina de Cristina Kirchner en TN: "Sin ofender a los bosteros"

En plena operación por parte de Todo Noticias para difundir el discurso de "la bronca" de los residentes de Recoleta por los disturbios en dicha parte de la Ciudad, la señal colocó un móvil en esa zona para entrevistar a algunas personas que viven ahí. Consultada al respecto de lo que había ocurrido la noche anterior, una señora recordó que los manifestantes que simpatizan con CFK "era gente que estaba bien vestida".

En pleno descargo, la mujer continuó: "Porque yo te puedo entender que alguien que por ahí vive en un piso de tierra, en una casilla que levanta entre la basura...". "Hay una distinción que no termino de hacer: si esto es basura o no es basura", agregó de manera insólita. "Pero esta gente, claramente, me pareció instruida o muy bien vestida... Y cuando les pregunté eso...", siguió la vecina hasta que fue interrumpida por un hincha de Boca que pasaba caminando.

El señor que llevaba la campera del "Xeneize" puesta gritó en ese instante ante el micrófono del periodista: "¡Viva La Jefa! Vamos, vamos La Jefa. ¡Vamos, vamos, vamos!". Si bien el hombre siguió caminando normalmente, la mujer que estaba siendo entrevistada no dejó pasar la situación y dijo, casi resignada: "Bueno, sí... Y además sos de Boca. Sin ofender a los bosteros, ¿no? Mi papá era de Boca, pero bueno".

El video viral del hincha de Boca que bancó a Cristina Kirchner en TN.

Cristina Kirchner y Diego Maradona: el emotivo video que se volvió viral

Justamente vinculado con la institución de La Ribera, en las últimas horas se recordó una grabación protagonizada por la expresidenta y por quien para muchos fue el mejor futbolista de la historia. En su introducción, en la filmación se citan las palabras del exjefe de Estado Mauricio Macri, cuando explicó que en su llegada al club tuvo que hacer algo "durísimo", que fue "sacar a Maradona de Boca". Con una analogía, Macri intentaba instalar que el peronismo estaba en el mismo camino, que era despegarse de la figura de Cristina.

En el video suena Live is Life, la canción de Opus que "El Diez" inmortalizó en un calentamiento previo con Napoli de Italia. De fondo, se escucha a la actual vice en plena arenga: "A mí no me van a extorsionar, no me van a intimidar. Yo no les tengo miedo, que digan lo que quieran. Que hagan las denuncias que quieran, que los jueces me citen, que los fiscales me denuncien. Pero no me van a hacer mover un centímetro de lo que siempre he pensado”.

“El sol siempre sale”, anima la dirigente política a sus militanes en las imágenes. Incluso, el video finaliza con otra imagen de ella junto a "Pelusa". Cabe resaltar que Diego había declarado públicamente en varias ocasiones: "Soy cristinista hasta los huevos".