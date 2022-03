La insólita pregunta de Mariano Closs que enojó a los hinchas de Racing: "¿Lo viste?"

Mariano Closs entrevistó al jugador de Racing, Leonel "Lolo" Miranda, en ESPN F12 y le preguntó sobre el problema de vestuario que atraviesa Boca y que poco tiene que ver con la "Academia".

Mariano Closs entrevistó en ESPN F12 al volante de Racing, Leonel "Lolo" Miranda, por el gran partido que hizo ante River en el Monumental el pasado domingo 27 de febrero. Atento al problema que atraviesa Boca Juniors que involucra a Agustín Almendra, Sebastián Battaglia y Darío "Pipa" Benedetto, el relator le preguntó al futbolista sobre eso. El volante de la "Academia" respondió sin problemas pero la consulta fue totalmente fuera de contexto.

El elenco dirigido por Fernando Gago sacó un gran punto en cancha del "Millonario": El visitante estaba 2 a 0 abajo con los tantos de Esequiel Barco y el uruguayo Nicolás de la Cruz y en el segundo tiempo llegó al empate. De esta manera, sumó un empate fuera de casa, que es importantísimo para seguir en carrera en la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, ante un difícil rival como el equipo de Marcelo Gallardo.

"¿Lo de Benedetto lo viste? Las declaraciones contra Almendra ¿Esto lo viste entre compañeros aún cuando están enojados?", preguntó Mariano Closs a Miranda. El volante contestó: "No, esas cosas quedan en el vestuario, me sorprendió mucho que haya salido del mundo Boca". Esta consulta por parte del conductor del ciclo de ESPN fue en base a que el "Pipa" habló mal de su propio compañero en una entrevista.

Y "Lolo" agregó: "Creo que esas cosas más que nada por códigos entre compañeros quedan en el vestuario y salir a ventilarlas trae malestar para muchos. Algunos no lo dicen, pero otros seguro están muy enojados". En esta ocasión, los códigos quedaron de lado, ya que Benedetto ventiló la interna que hay en el vestuario de Boca. El delantero atacó a su propio par con sus declaraciones y no tuvo filtro.

Mariano Closs humilló a un compañero al aire en ESPN F12

"Con la llegada de Oscar Romero ¿No se está llenando un poquito de jugadores el equipo? Lo que contaba el Consejo de jugar con los chicos no salió", sostuvo Augusto César y apuntó contra el sector liderado por Juan Román Riquelme y demás exjugadores de Boca. El periodista Martín Costa fue el primero en cruzarlo: "¿Podemos terminar ya con la historia de los chicos y grandes, y que empiecen a armar un equipo?".

Mariano Closs no perdió el tiempo y salió con los tapones de punta contra César: "La jugada de los chicos no te salió, ya está. Es tu jugada y perdiste, la pulseada de los chicos la perdiste lamentablemente. Parece que competís internamente para que ponga a los chicos con los grandes". Sobre esto, el movilero respondió: "El otro día con los grandes no fue un gran equipo precisamente, y jugaron todos los que quieren ustedes. Tienen que jugar los que juegan bien, no con el apellido".