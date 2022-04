La insólita confesión del Pollo Vignolo: se operó y le pusieron "un dedo de otra persona"

Sebastián "Pollo" Vignolo habló de Sebastián Battaglia en Boca Juniors y lanzó una insólita revelación sobre un problema personal en el vivo de ESPN F90.

Sebastián Vignolo, en su clásico editorial de todos los días en ESPN F90, lanzó una insólita revelación mientras analizaba el presente de Boca Juniors con Sebastián Battaglia al mando. El conductor fue muy crítico con el DT y el equipo, por el flojo nivel de juego de los últimos partidos a comparación de la rica historia que tiene el "Xeneize". Por otro lado, tampoco dejó pasar que en la Copa Libertadores no tuvo un buen comienzo tras caer ante Deportivo Cali.

Este martes 12 de abril desde las 19:15 en La Bombonera, el elenco de La Ribera se verá las caras con el Always Ready de Bolivia en el marco de la segunda fecha del mencionado torneo continental. Tras la derrota en el debut y el empate ante Vélez Sarsfield en la Copa de la Liga Profesional, al técnico no le quedará opción que revertir esta situación. A raíz de esto, el "Pollo" no se guardó nada a la hora de apuntar contra el estratega.

"Más allá de lo que pase con su entrenador, yo creo que hoy Boca, por su poder, su fortaleza, es un partido que tiene que ganar bien, que tiene que ganar como marca su historia, la jerarquía que tienen sus futbolistas. Si quieren también les saco al técnico, se los corro. Esto también es de los jugadores, por ellos, por lo que valen, por lo que cuestan, por lo que son, lo que significan y su recorrido. ¿El entrenador cómo llega?", sostuvo Vignolo.

Acto seguido, agregó una revelación insólita que sorprendió a sus compañeros: "Llega con un zapato que aprieta un montón ¿Vieron que feo es caminar con un zapato que te aprieta? En un pie calzo 43 y en el otro 42 y medio. Tengo un problema. Cuando me operé el quinto metatarsiano me pusieron un dedo de otro. Así está el zapato de Battaglia, depende de él desatárselo para caminar más sereno. Caminar con un zapato que te aprieta es recontra complicado", concluyó.

Un periodista peruano destrozó al Pollo Vignolo y a Oscar Ruggeri

“Me sorprende que periodistas tan reconocidos se dejen llevar por la situación, en realidad. Sobre todo periodistas que se ríen cuando Ruggeri cuenta las anécdotas sobre faltas, alfileres y demás. Periodistas a los que les tengo mucho respeto. A Daniel Arcucci le tengo mucho respeto, lo mismo a Sebastián Vignolo, periodistas que son reconocidos, pero se dejan llevar por la calentura”, sostuvo el periodista Óscar Del Portal en su editorial en DirecTV Sports.

Y agregó: "Cuando hablan de Brasil, de la patadita, 'hay que meter, dale dale, no me rompás las bolas, hay que meter'. ¿Ahí si vale?. Y claro, cuando le entraron mal a Maradona ahí si se quejaron. Pero después cuando Oscar Ruggeri habla de Chilavert y que tenía ganas de partirlo todos ‘ja ja ja ja’ y se limpian la baba. Ahí si vale. Si van a criticar este tipo de cosas háganlo siempre también en su programa", concluyó enojado el mencionado periodista.