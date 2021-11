Inesperado: un periodista olvidado se suma como figura a ESPN

El periodista deportivo cambió de opinión con respecto a Disney y ahora sí pasará a la señal ESPN.

En marzo de 2019 el conglomerado de medios de comunicación estadounidense The Walt Disney Company compró 21st Century Fox pero recién un año después los programas y las figuras más importantes de Fox Sports en Argentina fueron pasados a ESPN que también pertenece a Disney. Ese traspaso incluyó al staff completo de 90 Minutos de Fútbol conducido por Sebastián Vignolo y de muchos otros periodistas como Diego Latorre, Mariano Closs y Gustavo López, entre otros.

Sin embargo, una figura del canal como Martin Liberman que se quedó sin trabajo en canales deportivos nacionales ya que su programa no pasó a ESPN y Fox Sports levantó su programación completa dedicándose solo a pasar material de archivo. Ahora vuelve al ruedo con programa propio en la señal de Disney.

El periodista deportivo conducirá a partir de diciembre su clásico Debate Final los domingos a las 22. Resta confirmar el staff periodístico que lo acompañará ya que algunos de sus anteriores compañeros de ciclo como Daniel Avellaneda tampoco habían pasado a ESPN tras el cierre de Fox Sports. Liberman lo elogió hoy en su cuenta de Twitter al verlo de invitado en un programa en TyC Sports.

El Colorado había sido muy crítico de cómo se dio el final de la señal donde trabajó 23 años. "Nos fuimos el lunes 9 de marzo. Nunca más salimos al aire. Nos sacaron de la pantalla como ratas”, contó el año pasado Radio Rivadavia, donde trabajaba por ese entonces. Luego en su cuenta de Instagram fue aún más duro al afirmar que “Como no pudieron con vos, te compraron para que hagas silencio. Triste, pero real. Amor eterno. Siempre seré Liberman de Fox, con orgullo”. Por esos tiempos se mostraba convencido de no haber pasado a ESPN: “Nadie tiene la obligación de contratar a nadie. Y yo tampoco tengo la obligación de trabajar donde no me gusta trabajar”.

Fox Sports será eliminado definitivamente de América Latina

Liberman parece haber cambiado de opinión y volverá a la pantalla de un canal deportivo en el mismo mes que Fox Sports será eliminado definitivamente de América Latina. En su reemplazo, se lanzará el canal ESPN 4. El periodista de 45 años actualmente se encuentra trabajando en el programa Los 8 escalones del millón de El Trece como especialista en deportes, conduce Liberman en Línea en FM Late 93.1 y sube editoriales sobre fútbol a su cuenta personal de You Tube. A principios de año se había desvinculado de la empresa de contenidos deportivos Torneos "para encarar nuevos desafíos profesionales", comunicó en su Instagram.

El periodista deportivo se caracteriza por tener un estilo crítico y tajante que lo mantiene siempre al frente de polémicas. Ayer durante el partido de Argentina-Brasil vía Twitter calificó de "espantoso" la interpretación del himno nacional a cargo de Patricia Sosa, Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale. También opinó que Lionel Messi debió ser reemplazado en el segundo tiempo y se preguntó "¿será que el técnico puede decir tal cuestión o decide el capitán dentro del campo?"