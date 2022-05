Flavio Azzaro destrozó a Diego Díaz por su salida de TyC Sports: "Cerrá el culo"

Flavio Azzaro aniquiló a Diego Díaz por su falta de códigos cuando lo echaron de TyC Sports y lo insultó en un vivo en YouTube. Qué dijo el conductor de Crónica sobre su excompañero.

Flavio Azzaro destrozó a Diego Díaz por su salida de TyC Sports, el canal del Grupo Clarín en el que integró el programa de televisión No Todo Pasa, que condujo el actor y exfutbolista. El presentador de Crónica TV formó parte del ciclo durante 2018 y luego fue echado por la señal deportiva por haber criticado la gestión como presidente de Boca de Daniel Angelici, amigo y socio de Mauricio Macri.

En una transmisión en vivo mediante su canal de YouTube durante el domingo 1° de mayo por la noche, el ex Polémica en el Bar (América TV) aniquiló a su excompañero, que en la actualidad continúa en TyC al mando de Superfútbol.

Flavio Azzaro lapidó a Diego Díaz por su salida de TyC Sports: "Sos un cagón"

En sus "vivos", el conductor de Crónica suele responder las preguntas de los usuarios que se conectan en ese momento, por lo que no dudó cuando uno de ellos lo consultó acerca de su relación con el actor y exjugador. Entonces, Flavio se soltó y recordó al respecto: "Con Diego lo que pasó es que se comportó mal después de que me echaron".

Igulamente, Azzaro aclaró: "Nadie estaba pidiendo que saliera a bancarme públicamente". De hecho, explicó que "si echan a un compañero tuyo del laburo y vos salís a bancarlo, casi que estás poniéndote a consideración a que te echen a vos también". "Yo lo entiendo eso y está todo bien, sé que nadie deja un laburo por un compañero de hace un año. No se lo hubiera pedido a ninguno", profundizó.

No Todo Pasa, el programa que integraron Diego Díaz y Flavio Azzaro en TyC Sports.

En la misma dirección, Azzaro agregó: "Pero de ahí a mentir, me parece que hay un abismo. Mintió porque el productor vino y dijo que Angelici había pedido mi cabeza, estaban todos presentes. Es más: el productor también dijo que Diego estaba en la mira". "¿Qué pasó? A Diego no lo echaron, tenía muchos más años en TyC Sports que yo... Después de que nos advirtieron eso, Diego Díaz se calló y nunca más habló", amplió el ex América.

Además, el periodista repasó que Díaz "nunca más dijo lo que había dicho hasta ese momento sobre Angelici y aquel Boca". "Al otro día que me echaron, cerró el programa y dijo: ´Yo siempre trabajé con mucha libertad, esta es una empresa que...´. ¡Cerrá el culo, hermano!", insistió a pura bronca.

"De última, si te están diciendo ´decilo´, bueno, hacete cargo de lo que decís", pidió Azzaro. "¡Hacete cargo de que sos un farsante!", destrozó a Diego Díaz. "¡Qué manera tan especial que tiene él de sentirse cómodo en un lugar en el que te están diciendo que están pidiendo sus cabezas!", se sorprendió luego.

De cualquier manera, el conductor explicó: "No tengo la misma bronca que tenía en aquel momento, no pienso que Diego sea una mala persona, hemos pasado un montón de momentos bárbaros, yo le había agarrado mucho cariño a Diego...". Incluso, señaló que "él debe tener su explicación de por qué lo hizo", pero al mismo tiempo remarcó: "Él sabe muy bien, y todos los que estábamos ahí lo sabemos, que me echaron por una cuestión política. Vino y lo dijo el productor, tengo testigos. Por eso yo estoy tranquilo con lo que digo. Y sino, que me desmientan. No estaba solo yo".

"No me merecía irme callado, ¿por qué me tengo que ir callado de un lugar, por qué me tengo que someter al silencio? Si él quiere ser parte, bueno... Yo no tengo por qué bancarme que me censuren. No me lo banqué nunca y no me lo voy a bancar tampoco", se descargó Azzaro.

Flavio Azzaro liquidó a Diego Díaz por su respuesta en Instagram

En un "vivo" en la red social que más utiliza, el ex Casados con Hijos (Telefe) desmintió su falta de códigos por lo ocurrido con su excompañero. La pregunta de un seguidor fue contundente: "¿Le fallaste a Azzaro por su salida de TyC Sports?". Ante esa consulta, el actor contestó: "Nada más lejos de esa pelotudez que acabás de decir, no voy a dejar tanta estupidez. No sólo que no lo traicioné, sino que al contrario...".

En la transmisión, el presentador de Crónica repasó la respuesta de su colega y añadió: "Que me falló, me falló, porque lo siento yo". Entonces, aclaró que no fue "por cómo actuó en el durante sino después, por querer dejar en claro que ´en su empresa...´, como si él fuese parte". "¡Sabés la patada en el orto que un día le van a dar con las boludeces que dice y hace!", lo fustigó.

En este sentido, Flavio dijo que "cuando detectan que sos un cagón, que mentís para quedar bien con una empresa, te tienen de forro para toda la vida. Olvidate". En el mismo sentido, puntualizó que "cuando te prostituís de esa manera en pos de que la empresa en la que trabajás quede bien parada, por encima de los intereses de un laburante, a la larga sos igual de forro que ellos". "Y cuando te comportás como un forro, después quedate tranquilo que cuando quieran pegarte un balazo te lo van a pegar", opinó.

"A diferencia, cuando le peguen un balazo a Diego Díaz por una cuestión política, yo sí lo voy a saltar a defender", aclaró Azzaro. "De mínima, lo que hubiese esperado yo es que no dijera nada", agregó. Además, resaltó que "él lo que hizo fue cuidar su culo porque tuvo miedo de quedarse sin laburo, pero una cosa es tener miedo de quedarte sin laburo sin exponer a los demás y otra es cuidar tu culo mintiendo, dejando mal parado a otro".

Flavio Azzaro disparó contra TyC Sports y Clarín

Al respecto de su despido del canal por haber criticado a Angelici, el presentador aseveró: "Cuando le gane el juicio a TyC Sports, voy a venir con el papelito y se los voy a mostrar para que vean quién era el que verdaderamente tenía la razón, porque a mí me echaron injustamente porque decía algo que incomodaba a cierta gente del multimedio Clarín".

"Porque la verdad es esa, no hay vuelta que darle. Mi mayor bronca es, más que con el que pidió mi cabeza, con el que se la entregó", remató Azzaro.