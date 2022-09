Fantino fulminó a Closs, al Pollo Vignolo y a todo ESPN: "No me los quiero cruzar"

Alejandro Fantino estalló en vivo en la radio contra El Pollo Vignolo, Mariano Closs y todo ESPN. "¡Qué pelotudo!", disparó el conductor.

Alejandro Fantino aniquiló a Sebastián "El Pollo" Vignolo, a Mariano Closs y a todo ESPN. En su programa Multiverso Fantino en Radio Neura (FM 89.7), el conductor ventiló algunas internas que se vivieron entre todos en el canal de televisión de deportes.

El santafesino de 51 años se refirió a ciertas situaciones que le tocó vivir en la mencionada señal de cable y destrozó a sus colegas. Entre otras cosas, reveló que se sintió ninguneado por ellos y opinó que representan "el poder periodístico deportivo".

Fantino fulminó a Closs, al Pollo Vignolo y a todo ESPN: "Me quiero cortar los huevos"

En una de las primeras emisiones de Multiverso Fantino, el presentador explotó en vivo. "Voy a decir esto: yo trabajo en otro estudio del de Vignolo y el de Closs. Ya dije: gracias a Dios trabajo en otro estudio. Yo no quiero cruzar una palabra, no me los quiero cruzar", comenzó. "Mariano Closs, con el cual hablé un par de veces hace un tiempo...", introdujo luego, y dio a entender que su colega le preguntó en privado: "¿Estás bien?". "Se lo quiero decir al aire... 51 años cumplí. No tengo más tiempo, no tengo más ganas de perder tiempo con gente que no lo vale", lo lapidó el relator.

Allí fue cuando citó un ejemplo a futuro: "Que cuando me esté por morir venga el médico y me diga ´Alejandro, podés despedirte de tus hijos, de tu señora, porque te quedan cuatro horas´. Y yo diga: ´¡Uy, la puta madre, y me perdí cuatro minutos hablando con Closs! ¡En 2021 me perdí cuatro minutos hablando con Closs, qué pelotudo fui!". "¡Cuatro minutos de mi vida hablando con Closs en la puerta de ESPN y ahora estos cuatro minutos podría usarlos hablando con mi hijo, no puedo ser tan pelotudo! Me quiero cortar los huevos", machacó.

En la misma línea, Fantino explicó: "Entonces, decidí no perder más tiempo con gente con la que no quiero compartir... No el Mundial, ¡un pasillo de ESPN no comparto con Closs, con Azulalá Vignolo, con ´El Flaco´ (Miguel) Simón! Con todos los que están ahí, con todos...". "Mirá, al ´Cabezón´ (Oscar Ruggeri) lo saco porque es de otra cosa, a Diego Latorre también. Luciana Rubinska es crack, no sé cómo no conduce ese programa, la mejor...", aclaró igualmente. Incluso, les pidió a sus compañeros en el estudio de la radio: "¡Sacame de acá porque me pongo loco! Me trajiste la imagen de esos dos muchachos con la mano izquierda en el bolsillo (Vignolo y Closs) y me pone violento".

La ira de Fantino vs. El Pollo Vignolo

En otra de las emisiones de su ciclo de radio, "Fanta" hizo un editorial a su estilo y arrancó preguntándose "qué es el poder". De hecho, opinó que "es aquel que puede establecer un modo de decir las cosas" y agregó que "el poder es Vignolo". "Vignolo es poder, representa al poder comunicacional. El fútbol se dice como lo dice Vignolo", profundizó.

Aunque aclaró que "no es una cuestión personal", insistió con que su colega "representa al poder periodístico deportivo hoy, lo tienen ellos". "Cuando Closs te dice: ´Bienvenidos a la final de clubes más importante del mundo, la de la Champions League´, es el poder diciéndome que es la final más importante del mundo. ¡Y es mentira!", resaltó.

Acerca de esta expresión, el presentador de América TV dijo: "Porque yo puedo decirle a Closs ´no, estás equivocado, porque para mí la final de clubes más importante del mundo es Brown de San Vicente vs. Atlético María Juana. No es Liverpool vs. Chelsea". "¡Me chupa tres huevos Liverpool vs. Chelsea!", vociferó.

A puro enojo, Fantino continuó con su descargo: "¡Para vos será la final más importante del mundo! Para mí es Brown de San Vicente vs. Atlético María Juana, ¿sabés por qué? Porque voy con mi viejo, porque pongo la camioneta de culata y me abrazo con mi papá, porque como un choripán y lo vivo, porque veo a ´Pata de Pollo´ dirigir". "No me importa la grandilocuencia de esa final, entonces eso es el poder: instalarte en la cabeza que la más importante es Liverpool vs. Chelsea. ¡No!", protestó.

A modo de confesión y de autocrítica, el santafesino siguió con un tono fuerte. "Les quiero decir una cosa: es muy difícil sacarse la máscara, y muy doloroso. Podría seguir con la máscara del periodismo deportivo clásico pero no puedo, no lo resisto, me dan ganas de hablar de otras cosas", se sinceró. En la reflexión posterior, señaló que "el lugar que a veces uno pierde hablando de otras cosas se puede ganar en otro lugar, siempre hay mejores lugares para ir". "Acá vamos a hablar de otras cosas. Ni mejores ni peores: diferentes", les prometió a sus oyentes en la radio.

La furia de Fantino contra Closs, Vignolo y todo ESPN.

Además de haber insistido con el concepto de que "no es nada personal con Vignolo", explicó: "Pero no estoy de acuerdo con lo que representa, ese periodismo deportivo atrasa 30 años". "Yo lo practiqué y traté de mejorarme intelectual y personalmente, como periodista. Pido perdón si lastimé a alguien hablando barbaridades de algunos jugadores, pero ya pasó y pido disculpas. Me hago cargo, quiero transitar por otro camino. No soy humilde", admitió.

Para cerrar su visión, Fantino indicó: "Espero que nunca más nadie me diga como Closs, en el periodismo deportivo clásico en una noche futbolera, que ´esto es fútbol´". "Me hizo acordar a Leónidas cuando le dijo al Persa 'esto es Sparta', le pateó el pecho y lo tiró a un aljibe. ¡A mí no me patea el pecho nadie! Tengo los huevos grandes como un Fiat 600 y tengo 432 espadas en la espalda. Me decís ´esto es fútbol´ y yo también te digo: ´Neura también es fútbol´. Yo no soy un mercenario", concluyó.