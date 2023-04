Fabián Doman fulminó al PRO tras su salida de Independiente: "Dañó"

Fabián Doman fulminó al PRO tras su salida de Independiente y del fútbol argentino. El expresidente habló con El Pollo Vignolo en la televisión en el programa ESPN F90.

Fabián Doman aniquiló al PRO después de haberse marchado como presidente de Independiente tras apenas seis meses en el cargo. El periodista de 58 años confirmó, con respecto a los supuestos inversores, que "aseguraron aportes que no llegaron". Para colmo, reconoció que "claramente terminó jugando en contra" el hecho de haber estado asociado al partido político perteneciente a Juntos por el Cambio y fundado por Mauricio Macri.

Pocas horas luego de haberse alejado del club, el conductor de El Trece fue entrevistado en la televisión en ESPN F90, el programa de Sebastián "Pollo" Vignolo. Allí dialogó con el conductor y con sus compañeros habituales: Oscar Ruggeri, Daniel Arcucci, Federico "Negro" Bulos, Diego "Chavo" Fucks, Carlos "Cai" Aimar, Morena Beltrán y Marcelo "Cholo" Sottile.

El palazo de Doman al PRO tras alejarse de Independiente: "Terminó jugando en contra"

Cuando ya iban más de 15 minutos de la entrevista, Arcucci le dijo al exmandamás de la institución de Avellaneda que "es innegable que hay un elemento político en esta gestión, claramente. De hecho, te saludó el Jefe de Gobierno de la Ciudad (Horacio Rodríguez Larreta) diciendo ´soy hincha de Racing pero nunca pensé que me iba a alegrar por algo de Independiente". "¿Hubo alguna promesa desde ese sector político que no se cumplió?", fue directo el experimentado panelista.

Doman contó detalles de su abupta salida de Independiente.

Si bien el entrevistado respondió inicialmente con un "no" contundente, al instante se explayó: "Pero dañó. Mucha gente no se acercó porque yo pasé a ser ´el presidente del PRO´ para todo el peronismo". "Yo pasé a ser la versión PRO de un club de fútbol. Por más que lo aclare toda mi vida, va a ser así", se resignó el comunicador.

"´El Chavo´ me conoce, ´El Cabezón´ me conoce, saben que yo no soy del PRO, pero bueno... Es algo que ya me doy por derrotado. No puedo aclararlo porque ´es así y ya está´", se resignó Doman. Acerca de ese tema, detalló: "No llegué por PRO, los votos no son del PRO, no me financió la campaña, no me pagó el sueldo... Pero también entiendo, porque sino parece que estamos todos locos, que la lectura sea esa".

Además, el exdirectivo explicó que comprende los supuestos prejuicios hacia él porque "si el vicepresidente primero (Néstor Grindetti, intendente de Lanús por Juntos por el Cambio) es de un partido político, si una de las figuras más importantes (Cristian Ritondo)...". "Pasa que lo de Cristian Ritondo (encargado del armado de esta agrupación) es personal, es mi amigo. Da la casualidad de que los dos somos hinchas de Independiente. Si Cristian no fuera del PRO también estaríamos juntos", profundizó Fabián.

Para terminar, Doman admitió que "eso también cerró puertas porque mucha gente dijo ´bueno, ya que el PRO va a poner plata, que la ponga primero´". "¿Le iba a tocar el timbre del partido a Patricia Bullrich, que además es hincha de Independiente, y le iba a decir: ´¿Me da cinco millones de dólares?´", supuso el exmandamás del "Rojo". Y cerró con el concepto de que "eso terminó, a la luz de lo económico, jugando en contra del grupo".