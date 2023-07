ESPN cargó en vivo a San Lorenzo desde Sportscenter: "¿Cuál es?"

ESPN cargó en vivo a San Lorenzo desde Sportscenter, el noticiero de televisión conducido por Pablo Ferreira y Agostina Larocca. El video del incómodo momento.

ESPN cargó en vivo a San Lorenzo desde Sportscenter, el noticiero conducido por Pablo Ferreira y Agostina Larocca en su versión matutina en la televisión. El programa contó con la habitual sección de "la línea de cinco", en la que los cronistas de los cinco equipos históricamente denominados "grandes" del fútbol argentino aportan la información de la actualidad de Boca, River, Independiente, Racing y "El Ciclón".

Entonces, desde los móviles de la señal en las instalaciones de los respectivos clubes aparecieron en la pantalla los periodistas deportivos Augusto César, Juan Patricio Balbi, Nicolás Brusco, Tomás Dávila y Leandro "Gurí" Alves. Este último cubre al "Cuervo" y se lo notó incómodo ante un comentario con doble sentido de la conductora al aire.

ESPN se burló de San Lorenzo en vivo en Sportscenter: "La góndola"

Mientras los presentadores dialogaban desde el estudio acerca del mercado de pases de cada uno de los equipos con los cronistas que estaban en los clubes, Larocca hizo una broma involuntaria contra la institución de Boedo. "Bueno, Gurí, ¿cuál es la góndola de San Lorenzo?", le preguntó a Alves para seguir con el juego de "las compras" de cada equipo para reforzarse en el segundo semestre de 2023.

Sin embargo, la pregunta se malinterpretó por la histórica burla del resto de los clubes a San Lorenzo por el supermercado Carrefour que funciona donde antes estaba su cancha: el Viejo Gasómetro. A pesar de que "Agos" al principio no se dio cuenta de que su duda se había interpretado para ese lado, al instante cayó y agregó: "Porque ya Dávila dijo... Pensé que iba a traer... No, no, no sea malo, porque usted ya está picante".

En ESPN se burlaron en vivo de San Lorenzo en la televisión.

"No, estamos hablando de los importados de Juan Patricio (Balbi), de las oportunidades de usted", quiso aclarar Larocca en referencia al mercado de pases. "Dávila creo que queda en el medio entre los importados. No sé a dónde va El Gurí", insistió desde el piso. Mientras todos se reían para mofarse del "Santo", ella le rogó al cronista de Independiente: "No seas malo, Brusco". "Ojo con lo que vas a decir Alves, eh. Te estoy esperando, eh", lo chicaneó el conductor Ferreira.

"Vos sos mala Agostina, eh...", irrumpió Brusco. "No", reaccionó Larocca, tajante. No obstante, Alves prefirió tomarse la situación con humor pese a su notoria incomodidad y cerró el momento con clase: "Mientras... ¡Qué locura! No importa, dejémoslo ahí".

Por qué cargan a San Lorenzo con un supermercado

Los hinchas de los otros equipos, especialmente los llamados "grandes", suelen burlarse del "Ciclón" porque a finales de la década de 1970, la dictadura militar obligó al club a venderle los terrenos en los que se ubicaba el Viejo Gasómetro en Avenida La Plata, en el barrio porteño de Boedo. De esa manera, pudo construir allí su primer hípermercado en el país, un Carrefour.

Entonces, "El Azulgrana" tuvo que hacer otra cancha, el Nuevo Gasómetro, la que utiliza actualmente en el Bajo Flores desde 1994. Desde ahí vienen también otras cargadas para "El Cuervo", como "¿de qué barrio sos?" y "fui a tu cancha y encontré un supermercado".