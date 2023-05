En ESPN F90, del Pollo Vignolo, sacudieron a Gago por Racing: "Caprichoso"

En ESPN F90, el programa del "Pollo" Vignolo, sacudieron a Fernando Gago por el flojo presente de Racing en el fútbol argentino. Y hasta "El Negro" Bulos calificó al DT como "caprichoso".

En ESPN F90, el programa de televisión de Sebastián "Pollo" Vignolo, aniquilaron a Fernando Gago por el mal presente de Racing. Durante la emisión del lunes 1° de mayo de 2023, Federico "Negro" Bulos fulminó al entrenador porque su equipo sumó apenas 1 punto de los últimos 15 en disputa en la Liga Profesional 2023 del fútbol argentino.

El panelista protagonizó su habitual sección de "Las perlas" en el primer día de cada semana en homenaje al exárbitro Guillermo Nimo, que también lo hacía en su rol de comentarista televisivo. El relator le dio la "perla blanca" al DT de Boca, Jorge Almirón, aunque destrozó a "Pintita" a pesar de que lo definió como su amigo.

En ESPN fulminaron a Gago por el mal momento de Racing: "Confunde"

A la hora de explicar por qué eligió al exmediocampista para distinguirlo como el peor personaje de la semana en el fútbol argentino, Bulos comentó: "Este segmento no sabe de afectos, si supiera de afectos no le daría la perla negra porque usted es mi amigo". "Hemos tenido muchas charlas profundas de fútbol, usted es un hombre de bien, pero no puedo hacer concesiones", se envalentonó el platense.

El Negro Bulos fulminó a Gago en ESPN.

Durísimo, el panelista de F90 le habló directamente al DT: "¿Qué le pasa? Reflexione porque hay un problema: que nos vaya mal es un camino que uno recorre en la vida como ser humano. Nos puede ir bien o mal, depende del momento y la circunstancia". No obstante, allí comenzó a gritar y a gesticular ante la cámara: "¡El problema es no reconocer cuando estamos haciendo las cosas mal! ¡Y usted está caprichoso!". Incluso, manifestó que "¡pone, saca (futbolistas), confunde, juega a una cosa, juega a otra! ¡Los volvió locos a los jugadores!".

Mientras "El Pollo" Vignolo se sorprendió, "El Negro" le recordó: "¿Sabés lo que les dijo a los jugadores? ´No, el equipo decayó porque no tengo a los titulares...´. ¿Y cómo se van a sentir los pibes? ¡Reflexione!". También le cuestionó que estuvieron "Paolo Guerrero en el banco de suplentes, (Óscar) Opazo en el banco de suplentes" y estalló: "¡Maxi Moralez! ¿Para qué lo trajo, para qué lo trajo? ¿Dónde quedó el equipo que este panel se deshacía en elogios?".

"Le pido por favor: vaya el jueves contra Flamengo y represente como usted sabe a Racing Club y al fútbol argentino", vociferó acerca del choque que se avecina en Avellaneda por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, en el que "La Academia" tiene puntaje perfecto. Enojado, Bulos dijo que "esta perla negra es por un momento de confusión y usted es el máximo responsable: perla negra para Fernando Gago".