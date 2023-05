En ESPN, con El Pollo Vignolo, fulminaron a Rondón en River: "No se puede"

En ESPN F90, el programa del Pollo Vignolo, aniquilaron a Salomón Rondón por su bajo rendimiento en River. Hasta lo trataron de "apático" e "intrascendente" en la cancha.

En ESPN F90, el programa de televisión de Sebastián "Pollo" Vignolo, aniquilaron a Salomón Rondón. El delantero de River tuvo otro bajísimo rendimiento en Córdoba, durante la derrota frente a Talleres por 2-1, y fue muy cuestionado. En la edición del lunes 15 de mayo de 2023, Federico "Negro" Bulos liquidó al delantero y hasta trató de "apático" al jugador que apenas marcó dos goles en 16 duelos oficiales con esta camiseta.

Como parte de la sección de "Las Perlas", el atacante que pasó por España e Inglaterra se llevó la perla negra por parte del panelista. En tanto, la blanca fue para Martín Cauteruccio, el goleador uruguayo de Independiente que fue la figura del partido en la victoria por 2-1 contra Tigre en Avellaneda. Sin embargo, el futbolista de "La Vinotinto" no corrió la misma suerte que su colega charrúa.

En ESPN F90 lapidaron a Rondón por River: "Con uno menos"

Como parte de la perla negra de Bulos para el caribeño, al mejor estilo del exárbitro Guillermo Nimo, el periodista deportivo destacó que "lo primero en la vida es interpretar el territorio, el clima, la atmósfera del lugar en el que está habitando". "¡Usted parece que está en otro planeta! ¿Se quedó allá o vino acá?", profundizó.

El Negro Bulos fulminó a Rondón por River: "Intrascendente".

"¡Ya sabemos todo su currículum, ya sabemos lo importante de su carrera internacional, pero tiene que demostrar acá!", gritó el platense ante la complicidad del conductor "Pollo" Vignolo. "Le hicimos un lugar en el equipo, ¿sabe el quilombo que armó? Todos se quejan hoy... ¡Ay, porque sacó a (Rodrigo) Aliendro!", amplió el relator.

Además, en referencia al entrenador Martín Demichelis, "El Negro" remarcó que "el alemán confía en usted" y le pidió a Rondón que "no dilapide la oportunidad" en "El Millonario". "¿Usted sabe cómo estaba? Grandote como es, no ganó de arriba, no ganó en el salto, no metió goles, no la rebota para atrás", estalló el panelista. "¡Ayer parecía un jugador menos, se lo pido por favor!", vociferó.

En la misma línea, Bulos sostuvo que "no se puede jugar así tan apático, tan intrascendente, con la camiseta de River Plate, tu grato nombre". Además, vaticinó que "no va a tener tantas oportunidades con la camiseta de River" y completó: "No deje pasar el tren, no lo vuelva a hacer, no defraude a su técnico y a sus compañeros. Si ponemos dos delanteros para que usted se luzca y demuestre todas sus condiciones... ¡Esta perla negra es para usted, Salomón Rondón, Venezuela!".