El tenso cruce del Pollo Vignolo y Pagani en El Trece: "Sos un logi"

El incómodo momento en vivo en El Trece entre El Pollo Vignolo y Horacio Pagani, en el programa de televisión Pasión por el Fútbol. El tenso cruce entre ambos periodistas al aire.

Hubo un tenso cruce en vivo entre Sebastián "El Pollo" Vignolo y Horacio Pagani en Pasión por el Fútbol, por El Trece. El conductor y uno de los panelistas del programa de televisión tuvieron un caliente enfrentamiento en plena emisión nocturna del domingo 16 de abril de 2023, aunque curiosamente nada tuvo que ver con la actualidad del fútbol argentino.

En esta oportunidad, el incómodo momento entre los colegas estuvo vinculado con una situación personal del relator de 47 años, algo similar a lo que alguna vez le ocurrió con Carlos "Cai" Aimar en ESPN F90. Mientras que el de TyC Sports lo trató de "logi", el cordobés se defendió y admitió: "Hace rato que no voy al psicólogo".

El incómodo momento en El Trece entre El Pollo Vignolo y Horacio Pagani: "¿Qué pasa?"

Cuando ya iban casi 20 minutos de una nueva versión de Pasión por el Fútbol, el panelista Nicolás Distasio cargó al resto porque River lidera cómodamente la Liga Profesional 2023. De hecho, los miró irónicamente con los binoculares al tiempo que decía: "Siguen sin aparecer eh, no sé dónde están, están abajo". En ese instante se escuchó que Pagani le susurró a Vignolo: "¿No es un programa periodístico?".

"Cuando te contrataron, ¿te dijeron que iba a ser un programa cómico o periodístico?", insistió Horacio. "¿Me está preguntando a mí?", se hizo el distraído el presentador. "Sí. A mí cuando me contrataron me dijeron que iba a ser un programa periodístico, de debate. No una payasada, un programa cómico", recordó el de TyC.

El incómodo momento en vivo en El Trece entre Pagani y Pollo Vignolo.

En cambio, el relator dijo que "la idea es hacer un programa cómico, que la gente se divierta... ¿Usted qué tipo de programa haría?", desafió a Horacio. "Periodístico, de debate", le respondió. "¿Y qué incluye eso, insultar?", lo chicaneó el de ESPN. Sin achicarse, Pagani manifestó que "cuando a uno lo provocan se defiende a las trompadas".

"¡No, yo jamás! ¡Jamás!", se diferenció Vignolo. "A vos, cuando te provocan, ¿qué hacés, ponés la otra mejilla?", quiso saber su colega. "Nada... Lo hablo o, si no me gusta, me corro. Digo: ´No me gusta, me voy´. Pero bueno, qué se yo, cada uno...", argumentó El Pollo. "Si a vos te provocan, ¿qué hacés?", reiteró el periodista de Clarín. "Ah, ¿me estás haciendo una nota? Está bueno, hace rato que no me hacen una nota", reaccionó el relator irónicamente.

"Si me faltan el respeto lo hablo afuera, pero al aire no, nunca", dijo Vignolo. "Yo el estoy hablando... ¿Por qué grita?", le preguntó a su compañero. "¿Qué, me querés parar porque grito? Me parece que estás canchereando", le contestó el panelista. "¿Por qué tan nervioso?", siguió el conductor.

"¡Quiero saber qué hacés! ¿Te defendés o te la comés como un logi?", lo apuró Pagani. "Tranquilo...", le dijo su colega. "¡Ah, sos un logi!", insistió Horacio. "Y puede ser... ¿Usted me evalúa así?", continuó el cordobés. "Si a vos te provocan, te faltan el respeto, y no decís nada... Y, voy a dudar de tu característica", se sinceró el de TyC. "Hace rato que no voy al psicólogo... ¿Usted qué ve?", le repreguntó El Pollo, nervioso, mientras tomaba agua. "Lo que veo es que si a un tipo lo provocan y no reacciona, no habla bien del tipo", agregó el panelista. "No hay que perder el sentido del humor, divertirse...", devolvió el animador.

"Yo, si me provocan, reacciono con lo que tengo", repitió Pagani. "Tranquilo, que la vida hay que disfrutarla, la vida es hermosa, no se pelee... Métale. Usted es más lindo cuando sonríe", le dijo Vignolo. "¡Yo estoy bien! Este me quiere enseñar a mí lo que es la vida", cerró el panelista.