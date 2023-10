El sentido pedido de disculpas de Arcucci tras la burla contra el Changuito Zeballos en ESPN: "Es lógico"

El periodista Daniel Arcucci pidió disculpas nuevamente luego del papelón en ESPN F90 con su burla al delantero de Boca Juniors, Exequiel "Changuito" Zeballos.

Daniel Arcucci pidió nuevamente disculpas por su accionar y sus dichos luego de la lesión de Exequiel "Changuito" Zeballos en Boca Juniors. El periodista de ESPN interrumpió a Sebastián "Pollo" Vignolo en el inicio del programa para dedicarle unas palabras al joven futbolista y su familia por el error que cometió con su burla en F90. Por supuesto, el video de ese momento no tardó en viralizarse y el panelista se vio obligado a aclarar todo.

Los integrantes del ciclo jugaron en pleno estudio y el "Cabezón" cubría una pelota con su cuerpo cuando el periodista trató de sacársela. Ante la imposibilidad de hacerlo y la manera en que fue a cruzar al campeón del mundo con la Selección, Arcucci esbozó: "Soy el 'Changuito' Zeballos, me voy a romper los ligamentos". Si bien se disculpó minutos después, en la emisión del jueves 12 de octubre también lo hizo y se sinceró en vivo.

"Antes de abrir el programa quiero repetir algo que dije ayer. Cometí un error impropio de un hombre de 60 años, impropio de un periodista de 40 años de trayectoria. Dije algo que no digo ni siquiera fuera del aire. No tengo ningún atenuante ni justificativo, ni el vivo, ni la transmisión, nada. Es lógico que mucha gente se sienta ofendida, enojada, triste y decepcionada. Mis disculpas son con todos, empezando por el 'Changuito' Zeballos a quien mencioné en un momento risueño en el que no debí mencionar su nombre y menos en esa circunstancia. Abrimos el programa manifestando lo dolido que estábamos todos por él", comenzó el panelista con su pedido.

Luego, el periodista continuó: "No es mi forma de hacer periodismo, no es mi forma de vivir hacer lo que hice. Mis disculpas son para el 'Changuito' Zeballos primero, para la familia. Ayer a penas tuve un teléfono usable le dejé un mensaje que espero que les haya llegado, si no hoy cuando tenga otro teléfono usable les voy a hacer llegar al Club Atlético Boca Juniors, a sus dirigentes, hinchas, cuerpo técnico y a su cuerpo médico que ha demostrado una tremenda humanidad en el caso Luca Langoni con el querido Doctor Batista y estoy seguro que con el 'Changuito' es igual. Boca no va a olvidar jamás a Zeballos. Sé que están enojados, decepcionados y tristes conmigo. Nadie lo está más que yo. Lo que importa es que Zeballos vuelva a sonreír, esté bien, sea papá y pronto podamos verlo otra vez en las canchas. Mis más sinceras disculpas a todos y estoy muy decepcionado de mi mismo".

El comunicado de Boca Juniors ante los dichos de Arcucci

A través de sus redes sociales, el club "Azul y Oro" publicó un comunicado para reprobar el comentario del periodista. "El Club Atlético Boca Juniors desea comunicar que a raíz de la lesión sufrida por nuestro jugador Oscar Exequiel Zeballos se ha observado una situación que entristece y molesta mucho a toda la familia xeneize. Esta se originó en el programa “F90" del día de la fecha, por la señal ESPN, cuando el periodista Daniel Arcucci, en un momento de chistes entre los participantes, manifestó: “Soy el Changuito Zeballos, me voy a romper los ligamentos…”, se lee en la primera parte.

Luego, el repudio hacia el cronista continua: "Boca lamenta la expresión y considera muy desagradable que se pretenda hacer humor con los problemas de los demás. Nos gustaría que el periodismo se ocupe de transmitir información y no de bromear con estas cosas que son tan dolorosas para cualquier jugador de fútbol. ¡Fuerza Changuito! Todo el club te acompaña en este momento tan difícil".