El fuerte descargo de Boca tras el desafortunado comentario Arcucci sobre Zeballos: "Entristece"

Boca Juniors se refirió al involuntario error de Daniel Arcucci y remarcó la tristeza que generó la expresión vertida en el programa F90.

Boca Juniors publicó un fuerte comunicado este miércoles, luego de que el periodista de F90 de ESPN Daniel Arcucci realizara un desafortunado comentario sobre la lesión de Exequiel Zeballos, sufrida el martes ante Belgrano de Córdoba. La institución "Xeneize" repudió lo sucedido en el programa y remarcó su apoyo al futbolista.

Esta mañana se confirmó, luego de realizarse estudios en una clínica de Ciudad de Buenos Aires, que "Changuito" padeció la ruptura del ligamento cruzado anterior y menisco externo de su rodilla derecha, lo que le demandará más de seis meses de recuperación. En F90, si bien iniciaron la emisión solidarizándose con el futbolista de 21 años, el accionar de Daniel Arcucci generó controversia: los integrantes del programa jugaron al fútbol en pleno estudio y mientras Oscar Ruggeri cubría una pelota con su cuerpo, Arcucci trató de sacársela y esbozó: "Soy el 'Changuito' Zeballos, me voy a romper los ligamentos". Dicha frase no pasó desapercibida y el club salió con una contundente respuesta.

El comunicado de Boca Juniors ante los dichos de Arcucci

A través de sus redes sociales, el club "Azul y Oro" publicó un comunicado para reprobar el comentario del periodista. "El Club Atlético Boca Juniors desea comunicar que a raíz de la lesión sufrida por nuestro jugador Oscar Exequiel Zeballos se ha observado una situación que entristece y molesta mucho a toda la familia xeneize. Esta se originó en el programa “F90" del día de la fecha, por la señal ESPN, cuando el periodista Daniel Arcucci, en un momento de chistes entre los participantes, manifestó: “Soy el Changuito Zeballos, me voy a romper los ligamentos…”, se lee en la primera parte.

Luego, el repudio hacia el cronista continua: "Boca lamenta la expresión y considera muy desagradable que se pretenda hacer humor con los problemas de los demás. Nos gustaría que el periodismo se ocupe de transmitir información y no de bromear con estas cosas que son tan dolorosas para cualquier jugador de fútbol. ¡Fuerza Changuito! Todo el club te acompaña en este momento tan difícil".

Las disculpas públicas de Arcucci tras su comentario

Casi sobre el final del programa, al observar lo que había generado su dicho involuntario, Arcucci pidió la palabra y se mostró arrepentido: "Cuando hicimos este juego con Oscar, dije algo que no corresponde. Abrimos este programa lamentando muchísimo la lesión de Zeballos y dije, me lo están haciendo saber, 'Uy, como el Changuito', y no corresponde. Pido disculpas, no corresponde que lo diga. Las disculpas son a Changuito Zeballos y, osbre todo, a la gente que se sintió lógicamente ofendida".