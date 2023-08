El Pollo Vignolo sorprendió en El Trece con un anuncio sobre Cavani en Boca: "Algo más"

El Pollo Vignolo, conductor de Pasión por el Fútbol en El Trece, sorprendió con una revelación acerca de Edinson Cavani en Boca. El video que llamó la atención de Horacio Pagani.

Sebastián "Pollo" Vignolo sorprendió a todos en Pasión por el Fútbol (El Trece) con una revelación acerca de la llegada de Edinson Cavani a Boca. El conductor chicaneó a Horacio Pagani, le recordó que le ganó la apuesta con relación a que el crack uruguayo iba a ser refuerzo y hasta se animó a comunicar qué pasará con el goleador en la Copa Libertadores 2023.

El relator comenzó la edición del programa de televisión del domingo 6 de agosto con una percepción vinculada con el charrúa, que al fin recaló en La Bombonera. A puro elogio para "Edi", el líder del ciclo no dudó y pronosticó que "será la figura rutilante" del equipo, además de haber vaticinado que estará como titular en la revancha frente a Nacional de Montevideo.

El pálpito del Pollo Vignolo sobre Cavani en Boca: "Vuela"

Apenas iniciado Pasión por el Fútbol, el conductor aprovechó para cargar a Pagani porque le ganó la apuesta: "¡Yo le dije que (Cavani) iba a jugar en Boca! Y ahora le voy a decir algo más: no sólo que va a jugar en Boca, sino que va a ser la figura rutilante de Boca". "¡Vuela, vuela! Me contaron que vuela", añadió con relación al nivel del ex Manchester United y PSG en los entrenamientos en el predio del club en Ezeiza.

El anuncio del Pollo Vignolo sobre Cavani en Boca.

"¿Pero hace cuánto que no juega?", preguntó el panelista Héctor Gallo para conocer si el crack estará de entrada o no ante Nacional, tras el 0-0 de la ida en Montevideo. "¿De verdad te tengo que responder eso? ¿Un jugador de esa característica, de esa dimensión, de esa jerarquía? ¡Es de jerarquía!", lo retó Vignolo por sus dudas. "¿Cómo? Vamos a arrancar el programa de vuelta... ¿Gallo, cómo vas a dudar de Cavani?", se burló de él.

Más tarde en la emisión, "El Pollo" insistió con que el campeón de América con Uruguay será una estrella del club para tener serias aspiraciones de cortar la sequía de 16 años sin títulos en la Libertadores. Sin embargo, opinó que "a ninguno de los dos les conviene" una hipotética nueva final del torneo entre River y Boca en noviembre próximo, en el estadio Maracaná de Brasil.

Los números de Cavani en su carrera