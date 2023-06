El Pollo Vignolo se las picó a varios jugadores de Boca: "Sin plomo"

El Pollo Vignolo atacó a los jugadores de Boca en ESPN F90 por el mal momento del equipo de Jorge Almirón en la Liga Profesional 2023. Y pidió refuerzos en el mercado de pases.

Sebastián "Pollo" Vignolo atacó a varios jugadores de Boca y hasta pareció pedirle refuerzos en vivo a Juan Román Riquelme en el mercado de pases que está por comenzar. A través de su programa de televisión de ESPN F90, el conductor liquidó a los futbolistas del "Xeneize" por el mal momento en la Liga Profesional de Fútbol 2023.

En su editorial habitual, el relator de 47 años opinó que al equipo dirigido por Jorge Almirón "no le alcanza" con el plantel superior actual para ser competitivo en la Copa Libertadores desde los octavos de final. Y focalizó en algunos en particular: Martín Payero, Nicolás Orsini, Luis Vázquez y Juan Ramírez.

El Pollo Vignolo liquidó al plantel de Boca: "Necesita nafta súper"

Para empezar con una nueva edición de F90, el conductor palpitó la previa al duelo con Monagas de Venezuela por el torneo continental en La Bombonera. Entonces, señaló que "juega el Boca de la Copa Libertadores, el que aseguró su clasificación una fecha antes... Es el Boca que más le interesa a la gente". Al mismo tiempo, expresó que dicho torneo "no tiene que ser una obsesión, una obligación, lo único, pero para los hinchas lo es" porque "marca la agenda, mueve la aguja. Para los grandes equipos, no dan igual los campeonatos locales o la Libertadores".

El Pollo Vignolo atacó a varios jugadores de Boca en ESPN F90.

De hecho, el relator sostuvo que en el club de La Ribera tienen que "hacer una lectura" de cómo superó la fase de Grupos porque, según él, el equipo está "por momentos bien, por momentos mal". "¿Con qué Boca nos vamos a encontrar en los octavos de final? El que jugó contra Godoy Cruz no tiene chances, eh. Nadie cree que va a ser ese, ni (Martín) Demichelis", recalcó. "Ahora, ¿qué tienen para sorprender? Porque Boca se tiene que reforzar, eh... Porque Almirón pidió cinco refuerzos, ¡imagínense lo que debe pensar del plantel!", reflexionó el cordobés.

A la hora de repasar la plantilla, "El Pollo" Vignolo recordó que "tiene jugadores que sabe que no va a usar... Los tenés pero no los tenés, no son solución hoy". "Y no tengo nada contra los futbolistas, estamos hablando del juego", se justificó. Incluso, mencionó: "Se va Payero hoy y... No creo que la gente de Boca haga una sentada en Casa Amarilla. ¡No rindió! Falta gol, falta gol... Mirás para atrás, Orsini y Vázquez, que quizás el día de mañana en otro club podrán ser (Marco) Van Basten y (Ruud) Van Nistelrooy".

Luego, apuntó que "Ramírez es la promesa de siempre" y amplió: "Yo entiendo, problemas personales, pero... Boca no puede esperar más a nadie a partir de octavos". "Podrá esperar a (Marcos) Rojo, a (Luis) Advíncula, a (Exequiel) Zeballos, a (Luca) Langoni, ¿pero a quién va a esperar de los otros que tiene?", enfatizó el presentador.

Sobre el cierre de su apertura del ciclo, Vignolo opinó que "el diagnóstico de Boca es una buena primera ronda, pero ahora es nafta súper, eh. La más cara. Sin plomo. Ahora es nafta de avión, necesita nafta de avión. Si no pone nafta de avión, puede quedar afuera en octavos". Además, relativizó el hecho de terminar primero o segundo en su zona y remató: "Nadie dice ´vamos, nos tocó Boca´, nadie lo quiere enfrentar... Boca tuvo su fiesta, Riquelme tuvo su partido como le corresponde al máximo ídolo. Ahora... Para que siga siendo una fiesta, necesita nafta súper. ¿Están con el surtidor en la mano? ¡No lo sé! Pero a partir de ahora tendrán que entender que la Copa Libertadores no perdona. Y tampoco espera".