El Pollo Vignolo se hartó y cruzó al Chavo Fucks: "Me voy a pelear"

El conductor salió al cruce de su compañero en ESPN y tuvo un fuerte enfrentamiento cuando estaban hablando del pase de Valentín Barco.

La televisión deportiva y, principalmente, todos aquellos que siguen el reconocido "Mundo Boca" se sacudieron con una llamativa noticia que tiene que ver con el futuro de un jugador de Boca en la Premier League. Se trata de Valentín Barco que podría llegar a jugar al Brighton, pero durante la semana los periodistas Sebastián Vignolo y el Chavo Fucks tuvieron un fuerte cruce al respecto en el programa F90.

Completamente enojado -y sorprendido- Chavo Fucks lanzó una fuerte frase contra Barco en el sostener que, por ejemplo, el futbolista tomó una decisión llamativa y al respecto sostuvo: “El fútbol es gloria y dinero, hay jugadores que se han ido afuera y han desaparecido del mapa. Son riquísimos, tienen un montón de plata, pero no juegan más”. Rápido Vignolo lo quiso defender al futbolista "yo creo que hoy es difícil meterse en esta decisión que tiene que tomar Barco. Porque vos decís, el fútbol es gloria y dinero: ¿en qué orden, hoy? Porque si yo soy futbolista, primero tengo que asegurar mi futuro”.

Tras las palabras del Pollo Vignolo, Cai Aimar salió al cruce y se peleó con Fucks irrumpiendo el silencio. "¿Yo te digo en qué orden? Lo primero que pensás es en el dinero, porque si te llega a pasar algo, después, no ganas más un mango”. Después de ese comentario el propio Chavo lanzó un irónico "entonces suspendamos y hagamos como dice Arucci, y veamos el City por TV". Al respecto Vignolo se cruzó, se hartó de su compañero y lo sacudió: "¡No! Hoy me voy a pelear. ¿Sabés por qué me voy a pelear con vos? No hay que suspender nada. Hay que hacer una liga como corresponde, tener un campeonato de 20 equipos, que los jugadores digan ‘che, juguemos en la Argentina’. ¿Vos te pensás que si Barco ganara lo mismo acá se va? Entonces, jerarquicemos nuestra liga”.

Cardozo, ex ESPN, cruzó al Chavo Fucks y lo destrozó: "No tenés huevos"

Con un video que dura más de diez minutos, el joven le respondió directamente a su colega y remarcó: "Lo que más me molestó fue cuando dijo que si no cobrás por tu trabajo no sos un periodista profesional...". "Me tomé el tiempo para contestarle a este personaje, porque se ha convertido en un personaje de casi nula credibilidad después de su historia con Julián Álvarez, el City, y toda esa sarta de boludeces que dijo", añadió.