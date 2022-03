El Pollo Vignolo hizo una comparación insólita con Boca y quedó en ridículo en ESPN: "No es tan fácil"

Sebastián "Pollo" Vignolo realizó una insólita comparación entre dos equipos en ESPN F90 y quedó en ridículo con sus compañeros al aire.

Luego de la derrota del PSG por 3 a 1 ante el Real Madrid por los octavos de final de la UEFA Champions League, se armó el debate en ESPN F90. Sebastián Vignolo tomó la palabra y tras unos minutos de charla realizó una insólita comparación entre el elenco parisino, Boca Juniors y sus respectivos técnicos. Con la misma, quedó en ridículo ante sus compañeros y el periodista Miguel Simón lo evidenció con un gesto en su cara.

El fanatismo del "Pollo" por el conjunto "Xeneize" se nota cada vez más en el ciclo que conduce. No es la primera vez que lo demuestra al aire. Defensor de Juan Román Riquelme y muy crítico de Sebastián Battaglia, el relator no tiene filtro a la hora de hablar del club de La Ribera. Esta vez, lo hizo con un paralelismo bastante desacertado entre dos equipos completamente diferentes y en situaciones que claramente no son las mismas.

Simón, acostumbrado a realizar buenos análisis a nivel futbolero habló sobre las figuras con las que cuenta el Paris Saint Germain y lanzó: "No hay un experimento semejante en cuanto a la cantidad de estrellas agrupadas en un mismo club". Pero, Sebastián Vignolo no se quedó atrás, ya que metió a Boca y su técnico en la charla: "¿Vos querés que te diga una cosa? Yo soy Battaglia y les digo: '¿Vieron que no es tan fácil?'".

Los rostros de sus compañeros se transformaron. Principalmente el de su colega, que no estuvo para nada errado en su afirmación. Horas después en las redes sociales el insólito momento protagonizado por el relator fanático del "Xeneize" se viralizó causando burlas y enojos. Varios usuarios de Twitter no dudaron en compartir el video del instante en el que el conductor quedó en ridículo.

La sospechosa actitud del Pollo Vignolo con Ruggeri en ESPN

El movilero Diego Monroig habló en ESPN F90 sobre la actualidad del "Xeneize" teniendo en cuenta los compromisos que se le vienen y no pasó por alto la lesión que sufrió Darío Benedetto. Luego de escucharlo, Vignolo afirmó: "Yo creo que no juega el Superclásico". Oscar Ruggeri fue el primero en preguntarle "¿No juega? ¿Por qué? ¿No llega por esa lesión?". Acto seguido, el "Pollo" hizo un gesto negativo con su cabeza y le guiñó el ojo.

Fue por demás sospechoso y generó que varios usuarios se refirieran al tema en Twitter. No es la primera vez que el relator se dirige con mucha confianza a lo que sucede en el club de la Ribera. Monroig nuevamente apareció en escena para dar detalles de la dolencia del "Pipa" ante lo que dijo Vignolo. "Si fuese un partido menos esperado que River ya te digo que no juega. Está muy cerca del sóleo, es entre el peroné y el tibial", sostuvo.