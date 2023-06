El Pollo Vignolo fulminó a Martín Liberman en ESPN F90: "No se puede creer"

El Pollo Vignolo aniquiló a su colega Martín Liberman en ESPN F90, por las críticas del "Colorado" a los fanáticos de Lionel Messi ante la llegada del rosarino a Inter Miami.

Sebastián "Pollo" Vignolo liquidó a Martín Liberman en ESPN F90, aunque sin mencionarlo. El conductor del programa cruzó a su colega por la postura del "Colorado" contra los fanáticos de Lionel Messi. El exlíder de Debate Final (Fox Sports) había cuestionado a los seguidores del rosarino porque supuestamente no cuestionan al ídolo por haberse marchado a una Liga menor como la de Estados Unidos, como sí lo hicieron cuando Cristiano Ronaldo se fue a Arabia Saudita.

Con el título de Los últimos cartuchos de Messi, Vignolo hizo su editorial habitual en la apertura de cada edición del ciclo. Durante el martes 13 de junio de 2023, el relator defendió a "La Pulga" y atacó a aquellos que alguna vez lo criticaron públicamente. Y Liberman ha sido uno de los más duros con el ex-Barcelona.

El Pollo Vignolo cruzó a Liberman por Messi en ESPN: "Insólitamente"

Mientras el conductor de F90 abría el programa con su opinión acerca de la actualidad de "Leo", sostuvo que su vida y su carrera son "la película perfecta". "Lo que pasa es que a nosotros nos gustó tanto la película, que tuvo todo, eh... En algún momento se había puesto brava", recordó. En ese momento, con mucho picante, repasó que fueron "algunos, algunos...".

"Estoy hablando de cuando Messi era discutido. Injustamente, insólitamente, innecesariamente discutido. ¡No se puede creer! Pero bué...", se quejó el presentador. Sin embargo, también aclaró que ahora se dio "vuelta la página y no lo discute absolutamente nadie". "Alguno por ahí, agazapado, que dice ´¡eh, mirá, va a Estados Unidos!´, como si no pudiera ir a cualquier club...", insistió El Pollo.

Con una fuerte defensa para el campeón del mundo con la Selección Argentina, Vignolo opinó que "va a Estados Unidos porque quiere, a pasarla bien, a ver a su familia, que estén contentos. ¡Lo único que falta es escuchar que Messi no tiene equipo!". "No, si yo digo que hay gente que la verdad... Pero bueno, al margen", amplió. Al mismo tiempo, aseveró que "Messi no quiere tampoco que le regalen nada" porque "es competitivo 100%". y sentenció: "Yo creo que la Copa América del año que viene la va a usar para ver cómo está, cómo se siente. ¿Ustedes creen que será fácil para Messi irse de la Selección? Yo creo que no".

La opinión de Liberman sobre la llegada de Messi a Inter Miami: "Ni uno"

A través de su cuenta oficial de Twitter, "El Colorado" publicó: "Si se confirma lo de Messi (lo adelanté hace tres años) sería una decisión sabia. Gana plata, juega en el país donde se disputarán la Copa America y el Mundial, construye poder y negocios para beneficio propio y de terceros (Argentina)". Y opinó que "lo de Barcelona es romanticismo y Arabia sólo plata".

"¡Es un genio! Él y su padre. Más allá de su genialidad para construir a futuro, no hubo ningún equipo bueno o grande de europa que haya preguntado por él. Ni uno", profundizó. Al mismo tiempo, expresó que "la MLS es una gran opción en el ocaso de su carrera porque "a todos les llega" ya que "es el inexorable paso del tiempo".

Los comentarios sobre Liberman, picantes sobre Messi.

"Les molesta que diga el ocaso de su carrera… ¿Saben castellano? Ocaso es la parte final del astro", se defendió Martín. "A todos les llega. ¿Cuál es el problema? A Cristiano, a Messi, a (Karim) Benzema, a (Zlatan) Ibrahimovic, etc. ¡El tiempo pasa para todos! ¿De qué se enojan?", disparó. Luego de la entrevista del crack con Sport y Mundo Deportivo de Barcelona, Liberman señaló que fue "clarísima la nota" y remató: "No quiere más competencia dura y empieza el momento del disfrute con la familia. Fue un animal competitivo hasta días antes de cumplir 36. Ahora sol, playa, plata y a disfrutar con sus amigos del nuevo club".