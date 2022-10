El Pollo Vignolo advirtió al Cai Aimar en vivo en ESPN y estalló la interna: "Es mi señora"

Sebastián "Pollo" Vignolo advirtió en vivo a Carlos "Cai" Aimar en pleno ESPN y estalló una interna entre los integrantes del programa por los dichos del panelista sobre la pareja del conductor.

Sebastián Vignolo advirtió en vivo en ESPN a Carlos Aimar por los dichos de este último sobre su pareja. El conductor contó una situación que vivió horas antes y que involucró a su compañera de vida y al panelista de F90 en una plaza en la que se encontraron. Sin filtro, el conductor salió al cruce con el extécnico en el pase de programa con F12, lo liquidó al aire y el resto del equipo se unió al "debate".

Lejos de ser una charla futbolística, como es común en el ciclo televisivo, se dio la insólita discusión en la que todos los periodistas participaron. Desde el "Pollo" hasta Mariano Closs y Daniel Arcucci, quienes dejaron sus picantes comentarios con respecto a la mencionada situación. Luego de la presentación de los integrantes de la señal, Vignolo reveló lo que pasó y disparó contra el "Cai".

"Cai ¿Cómo le va? Lo vi en la plaza, muy bien eh... en un momento le dije: 'Guarda que es mi señora'. Igual me gusta verlo activo", sostuvo el "Pollo". Luego de darle lugar en el pase de programa a Mariano Closs, este último agregó: "¿Pero que sale con la caña el amigo? Yo pensé que salía a correr". Rápidamente, el conductor de F90 le respondió con metáforas futboleras para seguir con la charla.

"Tiene ese instinto de goleador, es el 'Batigol', queda picando y no lo duda. Y me gusta. De central metías goles, pero acá se disfraza de Kempes, el matador. Lo vi encerrado al tigre. Tiene una táctica: elogia mucho. Empieza con el 'Muy bien, te felicito'. Es un fenómeno. Hoy le dije: 'Ahí no, cuidado', porque por ahí no distingue. Los goleadores son así. Hay que preocuparse cuando no tiene ese instinto. Lo banco a muerte" lanzó Vignolo. Sobre esto, Closs aseveró: "Huele sangre y no mira. Hacé el gol primero y después mira". Uno de los últimos que aportó al debate fue Daniel Arcucci, quien ante el silencio de Aimar dijo: "El que calla otorga".

Ruggeri pegó el faltazo en ESPN y Vignolo reveló el motivo al aire

En medio de los problemas en ESPN por el despido de Alejandro Fantino, Sebastián Vignolo no habló del tema en el arranque de F90, pero sí reveló el motivo de la ausencia de Oscar Ruggeri en el programa. Durante el pase con F12 cruzaron palabras con Mariano Closs y el "Pollo" no dudó en contar algo privado de su compañero, quien estuvo varios días con problemas de garganta. Esta vez, el "Cabezón" pegó el faltazo y no se lo perdonaron.

"¿Todos fueron a la fotografía?", preguntó Mariano Closs a Sebastián Vignolo luego de elogiarlo por el traje negro que vestía para un evento institucional. El "Pollo" no se quedó atrás y rápidamente le respondió: "Sí, tuvimos un tocado que no llegó, Oscar Alfredo. Le tiró. El que mucho abarca poco aprieta. Se me cae en temporada alta. Es una cosa de locos, cuando hay tantas recitales el cantante tiene que parar, hoy estamos sin Jagger".