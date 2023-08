El picante cruce en ESPN: dos periodistas de Boca y River se hartaron entre sí

Dos periodistas de ESPN discutieron en pleno programa durante un debate sobre el presente de Boca Juniors y River Plate.

Dos periodistas de ESPN tuvieron un furioso cruce al aire y no se guardaron nada. El debate se dio a raíz de los presentes tanto de Boca Juniors como de River Plate y las respectivas remodelaciones de sus estadios, donde las opiniones de ambos fueron más que fuertes. Luego de que uno de ellos se refiera al "Millonario" con un comentario picante, su compañero no lo perdonó y le respondió para encender la polémica en vivo.

Nicolás Distasio, quien sigue hace tiempo la campaña de la "Banda", cargó a Martín Costa -hace lo propio con el "Xeneize"- con un mensaje sobre las refacciones recientes en la Bombonera que no cayó nada bien. El panelista que acompaña al elenco de la Ribera no se quedó callado y también compartió su visión, pero tampoco lo hizo amablemente. Claro que, los demás panelistas no se perdieron la charla y también participaron de este momento tenso que no pasó desapercibido.

"¿Qué es lo del aforo que dijiste?", lanzó Mariano Closs mientras tres de los periodistas de F12 compartían el móvil desde la Bombonera un día antes del partido contra Racing por la Copa Libertadores. Distasio le respondió y sostuvo: "Vi en los portales que Boca agregó a la capacidad de su estadio... 86 plateas. Lo publicó Boca ¿Están ahí las nuevas plateas?". Con esta última pregunta, quien primero contestó fue Esteban Edul e hizo referencia a Costa: "Te están cargando. Lo están cargando en vivo". Ante esto, el hombre que sigue la campaña de Boca agregó: "Creo que Nico (Distasio) no va a poder venir nunca más acá", lo que provocó la picante respuesta de su compañero: "Ahora la noticia la da Boca y yo no puedo decirlo".

Luego, Costa explicó la obra del "Xeneize" y siguió con el debate: "En el sector L, en los extremos, han ubicado casi 80 plateas. Es una manera de que la gente se pueda ubicar mucho mejor. Es un tema que Nico no puede evitar, él tiene la necesidad de todos los domingos hablar de una cancha que es nueva para él y a los 45 años descubrió la pasión de lo que es una cancha de fútbol y acá no es necesario mostrar todo el tiempo eso. No empecemos, siempre vamos a terminar así". Por último, Distasio defendió al "Millonario" y contestó: "Está muy mal lo que dijo. El Monumental fue el estadio más emblemático del fútbol argentino. La final del 78, los partidos de la Selección, recitales. Lo único que hice fue dar una noticia y me salís a pegar".

El Pollo Vignolo se hartó y cruzó al Chavo Fucks

La televisión deportiva y, principalmente, todos aquellos que siguen el reconocido "Mundo Boca" se sacudieron con una llamativa noticia que tiene que ver con el futuro de un jugador de Boca en la Premier League. Se trata de Valentín Barco que podría llegar a jugar al Brighton, pero durante la semana los periodistas Sebastián Vignolo y el Chavo Fucks tuvieron un fuerte cruce al respecto en el programa F90.

Completamente enojado -y sorprendido- Chavo Fucks lanzó una fuerte frase contra Barco en el sostener que, por ejemplo, el futbolista tomó una decisión llamativa y al respecto sostuvo: “El fútbol es gloria y dinero, hay jugadores que se han ido afuera y han desaparecido del mapa. Son riquísimos, tienen un montón de plata, pero no juegan más”. Rápido Vignolo lo quiso defender al futbolista "yo creo que hoy es difícil meterse en esta decisión que tiene que tomar Barco. Porque vos decís, el fútbol es gloria y dinero: ¿En qué orden, hoy? Porque si yo soy futbolista, primero tengo que asegurar mi futuro”.