El palazo de Riquelme a los medios: "De lunes a viernes dicen que Boca es el que peor juega"

Juan Román Riquelme salió al cruce de las críticas y defendió al equipo de Sebastián Battaglia.

Después de la clasificación de Boca a la final de la Copa de la Liga Profesional, Juan Román Riquelme salió a a hablar sobre la actualidad del club. El vicepresidente del club xeneize lanzó: "De lunes a viernes dicen que Boca es el que peor juega. Debería estar peleando el descenso entonces".

En una entrevista con Sebastián Vignolo -por ESPN- el ex enganche de Boca y actual vicepresidente del club xeneize indicó: "Yo no soy un loco, cuando el equipo no juega bien lo reconozco. Pero no noto la misma euforia cuando lo hace bien. Y Boca viene jugando bien". Por otro lado, agregó: "Quisiera que jueguen todos los partidos como vs Defensa y Justicia, por Copa en Bolivia. Me puso contento vs Tigre porque lo hicieron muchos jugadores que no estaban jugando. Figal estuvo tiempo sin jugar e hizo gran partido en Bolivia y Tigre

El "10" de Boca volvió a hablar con ESPN después del largo ida y vuelta que tuvo con ese canal a raiz de las críticas que, desde ese piso, se lanzaron al equipo de Sebastián Battaglia. Más allá de esta situación, el equipo que dirige Sebastián Battaglia llegó a una nueva final tras vencer por penales a Racing. Ahora, Boca Juniors tiene que jugar el próximo domingo -o sábado- contra Tigre. En este punto, además, añadió que tiene ganas de volver a jugar al fútbol: "Me dan ganas de volver a jugar de pantalón corto. hace mucho que no escuchaba al hincha cantar tanto como en Lanús".

