El Negro Bulos liquidó al plantel de Boca en ESPN y el Pollo Vignolo lo cruzó fuerte: "Injusto"

Federico "Negro" Bulos atacó al plantel de Boca Juniors tras la derrota por 4 a 0 contra Godoy Cruz y Sebastián "Pollo" Vignolo lo cruzó en pleno ESPN F90.

Federico "Negro" Bulos destrozó al plantel de Boca Juniors con su sección de la perla blanca y negra, pero Sebastián Vignolo se molestó con él. El "Pollo" cruzó al aire a su propio compañero y defendió a los futbolistas del elenco "Xeneize" luego de la aplastante derrota por 4 a 0 ante Godoy Cruz en Mendoza. El panelista, además, destacó el buen trabajo de Martín Demichelis al frente del puntero de la Liga Profesional, River Plate.

Segundos después de los elogios para "Micho" tras el triunfo por 3 a 1 en el Estadio Monumental, el mencionado periodista liquidó a los dirigidos por Jorge Almirón. Si bien no especificó por nombres cuando se refirió a los referentes, Bulos sí fue contundente a la hora de dar su opinión. Ante esta situación, el conductor no pudo ocultar su bronca y lo contraatacó al aire de ESPN F90.

"Esta perla negra es para ustedes, aunque hay algunos que son más responsables que otros. Como en todo grupo, equipo de trabajo y de fútbol, hay roles. Parece que se perdieron los roles. No están los líderes. Brillan por su ausencia. Nadie puede mirar a la cara a nadie porque no hay ambiente para mirar. Y lo peor no es perder, no es dar una imagen triste, apática, vergonzosa futbolísticamente hablando. Lo peor es que no se avizora que esto pueda mejorar en el futuro inmediato. Porque los líderes miran para otro lado, van a la camilla, no quieren participar, no quieren hablar con los pibes. Esta perla negra... es para ustedes que ¡Le están faltando el respeto a la camiseta de Boca! ¡Me vuelvo loco!", lanzó Bulos de manera eufórica.

Luego de destacar la diferencia con River, el periodista cerró: "22 puntos de diferencia, anoche se chocaban entre ustedes, se miraban en la cancha, no tenían reacción, uno sale y la toca con la mano, el otro salta y pierde en el choque, el otro pide el cambio en el entretiempo. La verdad, no sé si ustedes se dieron cuenta de la oportunidad que tienen. Y les digo a los más chiquitos, al 'Colo' (Valentín) Barco, al 'Chelo' (Marcelo) Weigandt, a (Alan) Varela, no los sigan porque esos líderes son negativos. Háganse responsable todos, perla negra para ustedes, para todo el plantel de Boca Juniors". Luego de escucharlo, el "Pollo" Vignolo se calentó y soltó: "Me pareció injusto. Por primera vez... porque no creo que (Cristian) Medina merezca una perla negra, porque no creo que el 'Colo' Barco la merezca"

