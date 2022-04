El Loco Abreu dejó en ridículo a Mariano Closs en ESPN F90: "Basta"

Sebastián "Loco" Abreu dejó en ridículo con un desplante a Mariano Closs en el pase de programa de ESPN F12 a F90.

El exdelantero uruguayo Sebastián Abreu es parte del equipo periodístico de ESPN F90 y en esta ocasión dejó en ridículo a Mariano Closs en el pase de programa con F12. La continuidad de Sebastián Battaglia al frente de Boca Juniors continúa como incógnita y el debate en el mencionado ciclo televisivo fue en base a este tema que no está definido. El exfutbolista de San Lorenzo y River Plate casi no participó, pero fue contundente cuando lo hizo.

Luego de que Sebastián "Pollo" Vignolo anticipara que durante la tarde del jueves 21 de abril tendrían novedades sobre el futuro del entrenador, abrió juego entre sus compañeros para que den sus puntos de vista. Tras la opinión de cada uno de sus panelistas, le dio lugar al "Loco" de una manera particular: "El que está nervioso es Abreu", a lo que éste lanzó: "No me metas en quilombos a mí".

Sebastián Abreu continuó con su respuesta y lanzó un palito para Mariano Closs: "Estuve analizando, observando y haciendo la evaluación cuando damos el pase porque después en el corte Mariano me dice 'Basta, me tienen 30 minutos más después de todo lo que laburé'". El relator rápidamente cambió de tema: "Ni sabía que estaba trabajando acá, la verdad es que estoy sorprendido que estaba ahí. ¿Le puedo preguntar cuándo hay que agarrar un equipo como Boca?".

El "Loco" no dudó en dar su parecer: "Lo que pasa a mi entender esas evaluaciones de experiencia o no experiencia se han ido modificando. Porque a lo largo de este corto tiempo vimos a un técnico en la Selección Argentina que no tenía ninguna experiencia y tuvo manejo de grupo, entendió lo que el grupo necesitaba y llegó a la conquista".

Y agregó: "Después tenés el caso de Gallardo, que se retiró, empezó a hacer la pretemporada al mes. Salió campeón, después vino a River y minimizaron al fútbol uruguayo. A mi me gusta tener memoria y la primera vez que se nombró se decía la sarasa de que venía del fútbol uruguayo a River pero no es lo mismo. Siempre lo vamos acomodando al momento. Y después hay entrenadores de experiencia, grandes, de 60 años, actualizados y modernos que les va bien. Entonces no existe el entrenador viejo o joven, existe el entrenador actualizado y preparado".

El Pollo Vignolo dejó helado al mundo Boca

"Che información... ¿Boca entrena a la tarde hoy en Ezeiza? Móviles ahí eh. Hoy a la tarde se resuelve todo", anunció Sebastián Vignolo. A lo que Mariano Closs respondió: "Para un lado o para el otro. Hoy te da la formación para el fin de semana u hoy a la tarde están buscando técnico". Marcelo "Cholo" Sottile agregó: "Puede haber soluciones intermedias esperando justamente que la decisión sea justamente del otro".

El "Pollo" tomó el mando nuevamente y lanzó: "Hoy a la tarde se resuelve, no va a pasar de hoy". Por su parte, Federico "Negro" Bulos recordó uno de los momentos que marcaron el ciclo de Battaglia: "¿Se acuerdan cuando dijo 'me voy rápido antes de que se me metan al vestuario'? Ese día se rompió todo. Lo traigo porque el desencanto no es sólo futbolístico y no es tan lógico decirle que no a Riquelme".